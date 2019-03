Sie sagen heute, es sei ungesund sich so viel damit zu beschäftigen.

Erwiesenermaßen ist das ungesund! Diese Krankheit, die mich so lange begleitet hat, benennt genau das: Ungesunde Fixierung auf gesunde Ernährung. Irgendwann habe ich einen Artikel in der New York Times gelesen, der sich eigentlich mit der „drunkorexia“ beschäftigt, das ist, wenn vor allem Frauen an Essen einsparen, um mehr Alkohol trinken zu können. Im Verlauf des Artikels war von dem Phänomen Orthorexia nervosa die Rede, das wurde nur so angetippt. Ein Mediziner in der Nähe von San Francisco, Steven Bratman, hat 1997 diesen Namen begründet. Er war eigentlich Akupunkteur, Öko-Landwirt und Mediziner, als immer mehr Patienten in seine Praxis kamen, die ihm erzählten, was für neue Ernährungslehren sie aufgetan haben. Er merkte plötzlich, dass hinter dieser Tugendhaftigkeit eigentlich eine Störung steckt. Etwas Zwanghaftes, Psychisches. Und in dem Moment, wo man den Begriff geformt hat, ist das Phänomen da. So war es auch bei mir, ich saß im Büro und dachte: oha! Es fühlte sich an, als hätte man mich beim Klauen erwischt.



Sie waren ertappt.

Definitiv. Es war der Moment, in dem alles runterfiel, an das ich acht Jahre geglaubt hatte.



Sie zucken immer noch zurück, wenn Ihnen jemand einen Brotkorb reicht.

Das geht vielen Leuten so. Wenn ich in meinem Umfeld von Orthorexia nervosa erzähle, kommt sofort: Ich glaube, ich bin da auch nicht so weit entfernt. Dass diese Krankheit noch nicht anerkannt ist, ist zweitrangig. Es ist erst einmal wichtig, dass man ein Problem erkennt. Viele Psychologen glauben, dass die Orthorexia eine Vorstufe ist zu anderen Essstörungen, der Bulimie und der Anorexie. Wir alle haben inzwischen gelernt, dass es den Jojo-Effekt gibt und Diäten nichts nützen. Nun heißt das aber einfach „Ernährungsumstellung“ und soll wieder wirken!



Haben Sie nach Ihrer Erkenntnis sofort Ihr Leben umgekrempelt und alles wieder anders gemacht?

Das geht gar nicht sofort. Die Zwanghaftigkeit und das Regelwerk ist ja auch ein starkes Ordnungssystem. Aber ich hatte mir zum Beispiel für sehr viel Geld einen dieser Küchen-Häcksler gekauft, ein PS, wie ein Motorroller. Für Green-Smoothies. Den habe ich meinen Eltern geschenkt. Ich wollte, dass der weg ist. Ich finde das jetzt alles fatal, rückblickend. Wenn man einmal aus dem Glauben raus ist, sieht man das plötzlich alles.



Was meinen Sie?

Über Essen lässt sich alles Mögliche vermeintlich fabelhaft kontrollieren. Dabei gibt es überhaupt keine ernährungswissenschaftliche Studie, die irgendeine Evidenz bringt über irgendeinen Effekt von irgendeinem Lebensmittel. Das existiert nicht.



Warum?

Weil ernährungswissenschaftliche Studien auf Beobachtungen basieren. Der Stanford-Professor John Ioannidis kommt in Meta-Analysen zu dem Schluss, dass 96 Prozent aller Studien fehlerhaft sind. Aus vielerlei Gründen: Wer hat die Studien in Auftrag gegeben? Ist es die Ernährungsmittelindustrie? Hat der durchführende Forscher vorgefertigte Meinungen, für die er nur noch Bestätigung sucht? Außerdem sind die Versuchsaufstellungen extrem vage, alle basieren auf einer Beobachtungsstudie, das heißt, man sieht nur statistische Korrelationen. Damit kann man alles argumentieren.



Weil gleichzeitiges Auftreten von etwas noch keine Kausalität beweist.

Genau, wir stochern da im Dunkeln. So lange wir gar nicht wissen, was für Auswirkungen Essen hat, sollte das nicht mehr publiziert werden.



Nicht mal so etwas wie fünf Stücke Obst oder Gemüse am Tag? Das kann doch nicht schaden.

Gar nichts! Das sieht man an ihrer Widersprüchlichkeit, Studien sind Glaubensbekenntnisse. Die Ergebnisse müssen auch dauernd revidiert werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, höchste Instanz in Ernährungsfragen, macht die Grundlagen für ihre zehn Ernährungsregeln überhaupt nicht transparent. Ich finde, eine Seite, die so öffentlich Gültigkeit beansprucht, müsste darunter in Fußnoten die Studien nennen. Auf der Empfängerseite dieser Regeln sitzt jemand, der ist meistens einkommensstark, gebildet und politisch eher links und er der ist eh schon höchst sensibel und vielleicht eine Helicopter-Mom. Die will alles richtig machen und glaubt alles und verrennt sich da irgendwo.



Kann das denn gefährlich sein?

Es gibt da draußen Leute, die glauben inzwischen, über die richtige Ernährung ihre Krankheiten heilen zu können. Es kann auch zum Tode führen, wenn Leute mit Diäten ihren Krebs „aushungern“ wollen. Manche essen „basenüberschüssig“, damit sie nicht übersäuern. Ich würde niemals sagen, dass diese Gurus für meine Essstörung verantwortlich sind. Das ist wie gesagt ein Identitätsproblem. Aber sie haben die Störung gefüttert.



Einer dieser Gurus veröffentlichte „Weizenwampe“. Wer sich so ein Buch kauft, ist doch Masochist, oder?

Absolut. Schlimmer noch sind diese ganzen Aktionspläne, wo Leute dazu aufgerufen werden, gesünder zu essen, obwohl wir gar nicht wissen, was das ist! Die Ernährungsempfehlungen von oberster Stelle, sei es von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – Frau Julia Klöckner, hallo! – finde ich extrem fahrlässig. Weil wir diese Evidenz eben nicht haben. Ich finde es nicht ok, dass sich die Politik da einmischt. Die ganze Debatte über die Lebensmittelampel zum Beispiel ist einfach hysterisch und zeigt, an welchem Punkt wir angelangt sind. Es steht doch schon jetzt auf jeder Verpackung drauf, was drin ist. Man kann das einfach lesen. Was spricht gegen eine Tüte Chips?



Acrylamid?

Das wird in Mengen analysiert, die kein normaler Mensch zu sich nimmt. In Wahrheit werden wir immer älter und durch den medizinischen Fortschritt auch immer gesünder. Es gibt dazu auch Studien, die geschaut haben, in welchen Regionen die Menschen ganz besonders alt werden: in Okinawa, Japan. In Sardinien, Griechenland, bei den Sieben-Tages-Adventisten in Kalifornien. Aber am Ende stürzen sich alle wieder nur darauf: Was essen die denn? Es könnte auch mal auffallen, dass sie alle in gemäßigten Zonen leben, in extrem mildem Wetter. Die haben viel Sonne, viel Vitamin D wahrscheinlich. Die haben ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl, einen Job, eine Aufgabe. Vielleicht haben sie auch ein fabelhaftes Sexleben. Da mischt sich ja Gott sei Dank noch keiner ein.



Es wäre für andere immerhin machbar, das zu essen, was diese Menschen auch essen.

Ja, weil Essen sichtbar und konkret ist. Und weil Ernährung so unmittelbar ist, man sich damit die Welt einverleibt, hat man wieder diesen Moment der Macht. Man denkt, man habe damit die Kontrolle über sein Leben, seine Gesundheit, das Älterwerden. Aber vielleicht werden wir auch immer fettleibiger, weil wir einsam sind? Auch ich war einsam, als ich so zugenommen habe. Ich will das gar nicht verallgemeinern, aber zur Fettleibigkeit gehören mehr Aspekte, als einzelne Lebensmittel, die verteufelt werden. Viele Fettleibige sind Binge-Eater, essen also aus einer psychischen Störung übermäßig viel. Dafür kann die Tüte Chips nichts.



Gerade ist doch wieder intuitives Essen angesagt, der Gegentrend, einfach nach Gefühl essen …

Hören Sie auf Ihren Körper! Das klingt entspannt, aber für jemanden, der essgestört ist oder orthorektisch, für den übt das schon wieder Druck aus: Hör auf Dein Hungergefühl – ja, was ist denn mein Hungergefühl? Verwechsle es nicht mit Durstgefühl! Oh Gott, ist es Durst oder Hunger? Da kräuseln sich die Gedanken. Überinformierte Leute macht das total nervös.



Was hat Ihr Freund zu ihren Obsessionen gesagt?

Lustigerweise ist der unbeeinflusst gewesen von meinen Neurosen.



Das spricht für ihn.

Ja, er ist standhaft geblieben und hat sich das Essen von mir nicht madig machen lassen. Ich habe ihm das Brot abspenstig gemacht, habe ihm Pasta verbieten wollen, aber er hat es weiter gegessen. Er hat es nicht wahrgenommen, dass ich da so gefangen bin. Er hat natürlich häufig unter mir gelitten. Weil ich oft so sprunghaft aggressiv war, was auch durch den Hunger kam und die OCD: Obsessive Compulsive Disorder. Wenn da irgendetwas nicht in Reih und Glied ist, flippen diese Leute aus. So war es auch bei mir. Ich war einfach nicht mehr flexibel. Also wenn ich meine Nüsse nicht dabei hatte! Für Reisevorbereitungen habe ich alles vorher eingekauft und mitgeschleppt in Tupperdosen, meine Goji-Beeren etc. Die Hälfte meines Gepäcks war Essen. Darunter hat er gelitten, wenn wir unterwegs waren. Und ich war ständig zerrissen, weil ich nicht wusste, was ich essen sollte. Dann war ich immer kurz davor, gar nichts zu essen, bevor ich etwas Falsches esse. Ich habe in Supermärkten einen Tobsuchtsanfall bekommen. Ich fühlte mich unter Druck gesetzt, weil er meinte: Jetzt nimm doch irgendwas. Ich konnte nicht irgendetwas nehmen! Das musste bestimmte Regeln erfüllen. Wenn ich an mein ganzes passiv-aggressives Angezische denke! Ich scannte noch die Zutatenliste, in seinem Korb lag längst ein halbes Hähnchen, Nudelsalat, das, worauf er Lust hatte.



Was hat ihnen schließlich geholfen?

Auch die Frage einer Ernährungsberaterin: wie denn meine Großeltern sich ernährt hätten. Darüber habe ich verstanden, dass es erprobte Essensmuster gibt, die auf die Gesundheit gar keinen so großen Einfluss haben. Die hatten Sauerteigbrot, Schwarzbrot mit Krabben. Sie haben Nudeln und Kartoffeln gegessen. Mein Großvater väterlicherseits ist 90 geworden, die Mutter mütterlicherseits 85. Sie waren gesund.

Am 11. März erscheint Nils Binnbergs Buch "Ich habe es satt".