Berlin ist nicht San Francisco, als Sprungschanzen sind seine platten Straßen ungeeignet. Man selbst ähnelt auch nicht im geringsten Steve McQueen, aber egal:

Wir sitzen in einem alten Ford Mustang von 1966, da kommt automatisch die Erinnerung an die legendäre Verfolgungsjagd aus „Bullitt“ hoch, 1968 war das. Unser Mustang ist zwei Jahre älter, mit seinen 230 PS deutlich schwächer motorisiert als der extra getunte Filmwagen. Doch während McQueen unentwegt schalten musste, hat er ein Automatikgetriebe, dazu eine gegenüber der Serienversion verbreiterte Spur und eine imponierende Hutze auf der Motorhaube, ebenfalls nachträglich hinzugefügt, in den USA mag man solche optische Aufrüstung. Aber Verfolgungsjagd? Geht nicht, das wird schon bei vorsichtigen Beschleunigungsversuchen deutlich.

Der Look des Wagens macht zwar ordentlich was her, der V8-Motor besteht jeden Soundcheck, aber gegenüber modernen Aggregaten wirkt er doch eher behäbig, lädt ein zum Cruisen, nicht zum Rasen.

Macht nichts, Möchtegern-Rennfahrer bekämen den Mustang sowieso nicht in die Finger. Einen Aspiranten, der den Wagen leihweise fahren wollte, hat Besitzer Chris Gosmann aus Spandau schon mal abgelehnt, das Bauchgefühl stimmte einfach nicht. Das ist sein Recht, festgelegt in den Geschäftsbedingungen der Firma OttoChrom, der neuen, in der Moabiter Classic Remise ansässigen Plattform für Oldtimer-Sharing.

Chris Gosmann mit seinem Ford Mustang, Baujahr 1966. Foto: Sven Darmer

Vor wenigen Monaten erst ist sie eröffnet worden, doch schon fünfmal konnte Gosmann seinen Mustang, den er während eines dreijährigen USA-Aufenthalts gekauft, gefahren und bei der Rückkehr mitgenommen hatte, vermieten.

280 Euro kostet das pro Tag, inklusive 150 Freikilometern, rund 70 Prozent kann Gosmann behalten. Offenbar ein begehrtes Modell, eine Autolegende eben, leicht zu bedienen, wenn man sich an die amerikanischen Maße gewöhnt hat.

Doch OttoChrom hat noch anderes zu bieten, was Oldtimer-Novizen erst mal verunsichern dürfte. Dieser zusätzliche Schalter auf dem Schalthebel eines MG B?

Muss einem doch gesagt werden, dass der für den Overdrive ist, eine Art elektrisch zugeschaltetem fünften Gang. Und wie ist das mit dem Zwischengas beim Herunterschalten eines MG A?

Die Fahrzeuge stehen in der Halle in der Classic Remise

Aber niemand wird unvorbereitet an einen der angebotenen Oldtimer gelassen, das gehört zur Geschäftsphilosophie von OttoChrom. Gegründet wurde die Firma von zwei alten Freunden, die es aus Augsburg an die Spree verschlagen hat:

Dirk Salomon, der lange Jahre Erfahrung als klassischer Oldtimer-Vermieter mitbrachte, und Harald Piendl, früher im Red-Bull-Management tätig und daher versiert, solch eine neue Geschäftsidee in umzusetzen.

Von deren Entstehung und Werdegang erzählen die beiden Autoenthusiasten gern, am stilvollsten natürlich im Firmensitz – einer kleinen Halle, die zum ehemaligen, von der Classic Remise genutzten Straßenbahndepot in der Wiebestraße gehört.

An diesem Tag also vor einer Kulisse aus einer AC Cobra, einer BMW Isetta und einem alten Fiat 500, ergänzt durch passenden Wandschmuck, alte Lenkräder etwa oder Fotos automobiler Legenden.

Sharing-Plattformen für Campingwagen gab es schon - aber nicht für Oldtimer

Es hat einige Jahre gedauert, bis aus der ersten Idee OttoChrom wurde. Sharing-Plattformen für Campingwagen gibt es seit einiger Zeit, warum also nicht auch eine für Oldtimer, hatte Dirk Salomon sich gesagt.

Die erste Schwierigkeit dabei: Die Besitzer solcher historischen Fahrzeuge dazu zu bewegen, ihre Schätzchen der Plattform und fremden Fahrern anzuvertrauen. Gut, häufig stehen Oldtimer zwar nur rum und kosten Geld, was eine Vermietung mildern könnte, aber zu welchem Risiko? Viel Überzeugungsarbeit war zu leisten, offenbar erfolgreich: Derzeit gehören schon etwa 150 Fahrzeuge zur Flotte, die Hälfte steht in Berlin, der Rest ist übers Bundesgebiet verteilt.

Ein Citroen 2 CV 6, besser bekannt als „Ente“, gehört ebenso dazu wie die DS, die „Göttin“, desselben Herstellers, der von Jerry Cotton bevorzugte Jaguar E-Type, der Renault R4, der Käfer, diverse Chevrolets und Cadillacs. Selbst der Dodge Charger ist zu haben, der Wagen, den Steve McQueen im Mustang verfolgte und zur Strecke brachte.

Das Geld ist es nach Salomons und Piendls Erfahrung nicht allein, das Oldtimer-Freunde dazu bewegt, ihre Wagen zu vermieten. Der Besitzer des angebotenen Jensen SP von 1973 beispielsweise hat eine ganze Garage voller Modelle des ehemaligen britischen Herstellers und ist auf die 495 Euro Tagestarif bestimmt nicht angewiesen. Aber er hat wie viele Oldtimer-Besitzer Spaß daran, sich mit anderen Enthusiasten auszutauschen – „die Freude an dem eigenen Wagen zu teilen“, wie Chris Gosmann es beschreibt. Und nebenbei wird das alte Blech auch noch bewegt, was schon geboten ist, um Standschäden zu vermeiden.

Laut Vertrag greift eine Flottenversicherung: Vollkasko mit 1000 Euro Selbstbeteiligung

Ohne sicherer Konditionen bei der Vermietung wäre es mit dem Spaß und der Bereitschaft zum Teilen aber schnell vorbei, und das fängt bei der Versicherung an.

Anfangs hat man bei der Allianz eher gestaunt und die Stirn gerunzelt, als Dirk Salomon in der Münchner Zentrale mit seiner neuen Geschäftsidee auftauchte. Viel Überzeugungsarbeit, die vor allem Harald Piendl übernahm, war auch hier notwendig, bis der Vertrag stand: eine Flottenversicherung, Vollkasko mit 1000 Euro Selbstbeteiligung, die erst zum Zuge kommt, wenn ein Fahrzeug vermietet wird.

Die Versicherung des Besitzers ruht dann, sein Schadensfreiheitsrabatt wäre bei einem Unfall also nicht tangiert. Auch sind 500 Euro Kaution für kleinere Schäden zu hinterlegen, eine sinnvolle Absicherung: Der abgebrochene Kippschalter eines E-Type kann 300 Euro kosten. Auch die Vermietung ist an detaillierte Bedingungen gebunden, mindestens fünf Jahre Führerscheinbesitz etwa, für den Jensen sogar zehn. Höhere Haftpflichtschäden in den vergangenen zwei Jahren sollte der Interessent besser nicht verursacht haben. Fahrverbot, längerer Führerscheinentzug? Ganz schlecht. Zwar könnte man bei den online zu übermittelnden Angaben mogeln, riskierte damit aber den Verlust des Versicherungsschutzes.

Auch eine gewisse Erfahrung mit Oldtimern sollte vorhanden sein. Einem an ESP, ABS und all die modernen elektronischen Helferlein gewöhnten Fahrer gleich die archaische AC Cobra anvertrauen?

Undenkbar, aber wie wär’s erst mal mit einem Käfer? Autobahnfahrten sind übrigens tabu, ebenso Touren bei winterlichen Straßenverhältnissen. Zu jeder Vermietung gehört eine gründliche Einweisung.

„Ein altes Auto muss erklärt werden“, sagt Salomon. Anfangs waren er oder Piendl bei den Fahrzeugübergaben immer dabei, mittlerweile hat sich das Procedere eingespielt. Schlechte Erfahrungen hat Chris Grosmann damit bislang nicht gemacht.

Ihm ist sogar gelungen, was über seine Registrierung auf einer Plattform für Filmautos noch nie klappt hat: der Auftritt seines Ford Mustang in einem Musikvideo.

Das Berliner Hip-Hop-Duo Urben & Andraz fand, dass er zu einem ihrer Songs prima passe. Dessen Titel: „Überholspur“.