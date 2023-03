Notarzteinsatz an Berliner Bahnhof Mann gerät an der Schönhauser Allee unter S-Bahn und stirbt

Am Bahnhof Schönhauser Allee in Berlin-Pankow ist am Mittwochvormittag ein 59-jähriger Mann unter eine S-Bahn geraten und gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Bundespolizei dem Tagesspiegel am Nachmittag auf Anfrage.

Zeugen hatten laut Bundespolizei berichtet, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung vor den Zug geraten sei. Die S-Bahn-Fahrerin wurde abgelöst und wegen eines möglichen Schocks behandelt. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

Der S-Bahn- sowie der Fernbahnverkehr über den Bahnhof waren am Vormittag zunächst eingestellt worden. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hatte kurz nach 11 Uhr auf Twitter von einem Notarzteinsatz am S-Bahn-Gleis berichtet. Demnach war der Zugbetrieb der Ringbahn-Linien S41 und S42 sowie der S8 und der S85 in dem Bereich unterbrochen.

