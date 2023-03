Notarzteinsatz an Berliner Bahnhof Mensch an der Schönhauser Allee unter S-Bahn geraten

Am Berliner Bahnhof Schönhauser Allee ist ein Mensch unter eine S-Bahn geraten. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel auf Anfrage. Weitere Details konnte sie zunächst nicht nennen.

Auch ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte den Einsatz. Es seien Rettungskräfte vor Ort. Der S-Bahn- sowie der Fernbahnverkehr über den Bahnhof seien eingestellt worden. Details zum Unfallhergang und zum Zustand der Person konnte der Sprecher am Mittag noch nicht nennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) berichtete kurz nach 11 Uhr auf Twitter von einem Notarzteinsatz am S-Bahn-Gleis. Demnach ist der Zugbetrieb der Ringbahn-Linien S41 und S42 sowie der S8 und der S85 in dem Bereich unterbrochen.

Zur Startseite