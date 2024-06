Notfälle Frau bricht in Supermarkt zusammen und stirbt: Ermittlung

Eine 69-jährige Frau ist beim Einkaufen in einem Supermarkt in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) zusammengebrochen und gestorben. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach starb die Frau am Donnerstagvormittag. Ein gerufener Notarzt konnte sie den Angaben zufolge nicht mehr retten. Die Todesursache ist bislang unklar.

© dpa-infocom, dpa:240628-99-568465/3

