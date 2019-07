Für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer und sichere Fluchtwege finden am Samstag bundesweit Demonstrationen, Aktionen und Kundgebungen statt. Unter dem Motto "Wir rufen den Notstand der Menschlichkeit aus" wollen sich die Demonstranten gegen eine Kriminalisierung und Behinderung der zivilen Seenotretter stellen, teilte die internationale „Seebrücke“-Bewegung am Freitag in Hamburg mit. Veranstaltungen sind in mehr als 90 Städten geplant, darunter Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Leipzig und München.

Jeder sechste Geflüchtete überlebt die Flucht nicht

In Berlin soll die Demonstration um 14 Uhr am Kanzleramt starten. Dabei soll auch der Einsatz der Kapitänin der „Sea-Watch 3“, Carola Rackete, gewürdigt werden. Sie war mit 40 Flüchtlingen an Bord ohne Erlaubnis der italienischen Behörden in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa eingelaufen und verhaftet worden. Mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß, muss sich aber weiter vor Gericht verantworten. Nach Angaben der Initiative „Seebrücke“ ertrinkt jede sechste Person während des Fluchtversuchs über das Mittelmeer. (dpa)