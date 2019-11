Kühl und nass - so wird das Wetter in Berlin und Brandenburg in nächsten Tagen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Die Meteorologen rechnen am Diensttagvormittag mit vielen Wolken und zeitweise Regen, vor allem in Brandenburgs Nordhälfte. Im weiteren Tagesverlauf soll dann aber die Wolkendecke auflockern und es bleibt trocken. Die Maximalwerte liegen dabei zwischen acht und zehn Grad.

Am Mittwoch kann es an Oder und Neiße teilweise heiter werden. In den restlichen Teilen erwartet der DWD jedoch erneut eine dichte Wolkendecke. Mit Niederschlag sei aber nicht zu rechnen, es bleibe meist trocken. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich acht Grad. Der Donnerstag könnte wie die Vortage mit vielen Wolken und etwas Regen beginnen. (dpa/Tsp)