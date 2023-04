Nur 90 Autos weniger in Berlin-Spandau Die Zahl der Autos sinkt - aber nur minimal

Wrrrroooooommmm! Hup. Mecker. So ungefähr hört es sich ja bei uns auf den Straßen in Berlin-Spandau an. Der Verkehr ist überall am Limit – aber die Zahl der Autos sinkt. Leider hat die Meldung einen kleinen Haken: Es sind in Spandau lediglich 90 Autos weniger registriert als im Vorjahr, 88.590 statt 88.680.

Das teilte das Amt für Statistik auf Nachfrage des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel mit (in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke). Das ist im Straßenland nicht zu merken, zumal Spandau ein Transitbezirk für viele Pendler aus dem Umland und sehr groß ist: Die Nord-Süd-Distanz liegt bei 20 Kilometern.

Würden alle Autos aus Spandau Stoßstange an Stoßstange hintereinander parken, entstünde immer noch ein Stau über 400 Kilometer von Staaken bis nach Flensburg.

Der Motorisierungsgrad ist wie berichtet in fast allen Berliner Bezirken gesunken, auf durchschnittlich 320 Autos pro 1000 Einwohner (Vorjahr 326).

Tops und Flops Hier im Tagesspiegel finden Sie die Kieze mit der höchsten und geringsten Autodichte. Um Friedrichshain-Kreuzberg geht’s nicht....

In Spandau sind 349 Autos auf 1000 Einwohner gemeldet (Vorjahr: 359). Das ist weniger als bei den Spandauern Nachbarn in Reinickendorf (381), Charlottenburg-Wilmersdorf (382) und Steglitz-Zehlendorf (394). Am geringsten ist der Wert in der kompakten Innenstadt: Friedrichshain-Kreuzberg kommt auf einen Motorisierungsgrad von 210 Autos auf 1000 Einwohner.

P.S.: Noch mehr unnützes Spandau-Wissen aus dem Bezirksnewsletter. Von den aktuell 88.590 Autos in Spandau waren übrigens 1360 Elektroautos (+ 500) und 17.600 Diesel (-245). Wrooooooommmmm.

Auf mehr als 275.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter bereits. Darin bündeln wir Nachrichten aus dem Bezirk, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Probieren Sie uns gerne aus. Wir freuen uns auf Sie. Hier die Themen aus dem aktuellen Spandau-Newsletter.

Schule, Sport, Eltern, Nazis, Auto ....: Kai Wegner über sein Spandau

....: Kai Wegner über sein Spandau Neuer Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz kommt auch aus Spandau: Stephan Machulik

kommt auch aus Spandau: Stephan Machulik Alle News zum Freibadstart in Staaken West - und was in der Halle Spandau Süd geplant ist

in Staaken West - und was in der Halle Spandau Süd geplant ist Schlimmer Unfall auf der Heerstraße - das Update zum brennenden Auto

auf der Heerstraße - das Update zum brennenden Auto Baustart für Siemens-Campus : neue Termine

: neue Termine Für Künstler und Kinder : Baustart für neue Wohnprojekte in der Wasserstadt

: Baustart für neue Wohnprojekte in der Wasserstadt 19 Mio: Grundschule in Gatow wird massiv umgebaut

in Gatow wird massiv umgebaut Astrid Lindgren und die Großbaustelle in Staaken

und die Großbaustelle in Staaken Tauffest in der Altstadt

in der Altstadt Finanzen : Spandau macht über 17 Mio plus

: Spandau macht über 17 Mio plus Weniger Straftaten auf Spandaus U- und S-Bahnhöfen

auf Spandaus U- und S-Bahnhöfen Kiezkamera: Star Wars am U-Bahnhof Rathaus Spandau

am U-Bahnhof Rathaus Spandau Staaken und die DDR : Führungen und Diskussionsabend

: Führungen und Diskussionsabend Museum für Naturkunde in Hakenfelde

in Hakenfelde 125 Jahre Buchhandlung Johannesstift : Leseabend im Kastaniengarten

: Leseabend im Kastaniengarten Kriegsende in Spandau : Film erinnert an Zitadelle-Held Wladimir Gall

: Film erinnert an Zitadelle-Held Wladimir Gall White Party an der Freybrücke

an der Freybrücke Alphörner auf dem Hahneberg

auf dem Hahneberg Tanz in den Mai im Lutetia und im Plan B

im Lutetia und im Plan B Kinderflohmärkte in Kladow und Staaken

in Kladow und Staaken Helmut-Kohl-Platz vor dem Rathaus - die Fortsetzung: Denn es gibt zwei andere gute Ideen.

...und noch viel mehr aus Spandau lesen Sie im aktuellen Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.