In Berlin sind am Montagabend erneut Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In Tegel habe eine Teilnehmerzahl „im unteren vierstelligen Bereich“ gegen die Infektionsschutzmaßnahmen demonstriert, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Versammlung sei noch am Abend wieder beendet gewesen, bis auf einzelne Verstöße gegen die Auflagen sei sie weitgehend störungsfrei verlaufen. Eine weitere Versammlung im Bereich Unter den Linden mit rund 1000 Teilnehmern dauerte demnach zunächst an - auch hier blieb es vorerst „weitestgehend ruhig“, sagte der Sprecher.

Vielfach weiteren Aufrufen im gesamten Stadtgebiet seien insgesamt nur wenige Menschen nachgekommen.

In Köpenick bildeten einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur zufolge etwa 30 Menschen eine Kette vor dem Rathaus. Die Initiative richtete sich gegen die unangemeldeten Demonstrationen von radikalisierten Impfgegnerinnen und Impfgegnern. (dpa)