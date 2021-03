Seit Samstag sind die ersten Corona-Selbsttests im Handel erhältlich, der Discounter Aldi hat den Anfang gemacht. Auch die Berliner Filialen haben die in Deutschland produzierten Tests am Morgen zum Verkauf angeboten – doch schon nach wenigen Minuten waren alle Tests vergriffen.

Sie wurden als Aktionsware direkt an den Kassen verkauft, die Ausgabe war auf eine Packung mit fünf Tests pro Kunde beschränkt. Kurz vor sieben Uhr wartete eine Reihe Kunden vor dem Aldi in Berlin Lichtenberg, nur wenige konnten eines der begehrten Produkte erhalten.

Auch in den Friedrichshainer Aldi Filialen war der Ansturm groß. Vor dem Discounter an der Frankfurter Allee bildete sich bereits eine halbe Stunde vor Öffnung eine lange Schlange. Doch es stand nur eine Handvoll Tests zur Verfügung, knapp zehn Kunden gingen mit den Testkitts aus dem Laden. Schon drei Minuten nach Ladenöffnung waren alle Tests ausverkauft – die Filiale nach dem großen Ansturm wieder leer und die Enttäuschung bei vielen Kunden groß.

„Ich war so früh da und vorne in der Schlange. Aber dann haben die Leute keinen Abstand gehalten, sich vorgedrängelt und ich war dann die erste die leer ausgegangen ist“, berichtete eine Kundin. „Ich werde es nächste Woche wieder versuchen.“ Eine genaue Auskunft, wie viele Testpackungen pro Standort zur Verfügung stehen, gab es auf Anfrage bei dem Supermarkt nicht.

Doch die Lieferung am Samstagmorgen schien von Filiale zu Filiale unterschiedlich zu sein – der Aldi an der Hasenheide in Neukölln hatte nach Tagesspiegel-Recherchen lediglich sechs Packungen vorrätig, in einer Filiale in Kladow sollen es acht gewesen sein, wie der rbb berichtete.

Im Laufe der kommenden Woche sollen weitere Lieferungen eintreffen – wann und in welchem Umfang ist ungewiss. Fest steht, dass sowohl Testkits weiterer Marken als auch einzeln verpackte Tests zum Verkauf angeboten werden sollen. Auch Lidl, Rewe und Edeka wollen bald nachziehen. Die Drogerien Rossmann und dm planen ebenfalls ab nächster Woche Selbsttests in ihr Sortiment aufzunehmen.

Noch am Freitag hatten die Discounter-Mitarbeiter keinerlei Informationen zur Lieferung oder Menge der Tests. Ende der Woche hatte Aldi angekündigt, ab Samstag Schnelltests anzubieten.