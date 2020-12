Weihnachten wird dieses Jahr anders. Auch die Berliner Kirchen haben das festgestellt – und sich einfallsreiche Konzepte überlegt. Während einige Gemeinden beschlossen haben, Präsenzgottesdienste abzusagen, bieten viele Open-Air-Veranstaltungen an. Diese sind oft als Andachten, also verkürzte Gottesdienste konzipiert. Kürzer – dafür öfter.

Es gibt auch einfallsreiche Lösungen für die Zeremonie zu Hause, zudem werden im Fernsehen und per Livestream im Netz viele Gottesdienste übertragen. Wir bieten hier einen Überblick.

Die evangelische Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord bereitet 500 Weihnachtsboxen für zu Hause vor. Darin findet man unter anderem Liederhefte und einen Link zur Homepage, auf der die Lieder eingespielt sind und in Begleitung gesungen werden können. Wer neugierig geworden ist, kann so eine Box zwischen dem 21. und 23. Dezember in der Gethsemanekirche abholen. Dabei bitte an Abstand, Handhygiene und Mund-Nasen-Schutz denken.

Auf der Internetseite anderezeiten.de gibt es eine Broschüre, mit der die eigene Christvesper zu Hause gestaltet werden kann. Ein interaktives PDF wird dafür heruntergeladen, das man gut über das Handy oder das Tablet anschauen kann. Darin gibt es die Weihnachtsgeschichte, dazu passende Erzählungen für Groß und Klein, Lieder, Gebete und einen Segen. Dazu immer auch eine Instrumentalversion direkt zum Anklicken, wenn man sich beim Singen begleiten lassen möchte.

Die Berliner Bibelgesellschaft feiert am vierten Advent einen ganz speziellen Gottesdienst rund um die Weihnachtsgeschichte. Am Sonntag (20.12.2020) finden dafür drei Gottesdienst über das Online-Game „Minecraft“ statt: um 11 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr.

Gemeinsam wird von zu Hause aus gespielt, gebaut, gebetet und der Geburtstag von Jesus (vor-)gefeiert. Über minecraft.net erstellt man einen Account, im Spiel muss dann die IP-Adresse canstein-berlin.de eingegeben werden.

Der Landesonlinepfarrer streamt den Segen

Alle drei Gottesdienste werden vom Landesonlinepfarrer Andreas Erdmann gestreamt, Links dazu gibt es unter canstein-berlin.de. Für den Gottesdienst um 18 Uhr gibt es zusätzlich auf dem Youtube-Kanal „Bibelkabinett“ einen Livestream. So können auch jene dabei sein, die keinen „Minecraft“-Account haben.

Das Team von „Brot und Liebe” hat schon an den vergangenen Adventswochenenden zu Zoom-Treffen geladen. Auch Heiligabend wird ein virtuelles Treffen um 17 Uhr aus Zürich und um 20 Uhr aus Berlin angeleitet. Die Teilnehmenden werden gebeten, eine Kerze, eine Schnur oder Band, ein Stück Brot und etwas Wein oder Saft griffbereit zu haben. Jeder kann dabei sein, ob sichtbar oder mit ausgeschalteter Kamera. Alle Infos gibt es auf: brot-liebe.net.

Zum Anschauen im Fernsehen oder Internet

Heiligabend um 15 Uhr strahlt der rbb den ökumenischen Gottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mit Bischof Christian Stäblein und Erzbischof Heiner Koch aus. Das Motto lautet: „Weil wir Hoffnung brauchen“.

Auf dem Kinderkanal (Kika) läuft Heiligabend um 15.45 Uhr für die Kleinen: „Paule und das Krippenspiel“. Der Plot: Beim Krippenspiel in der Schule soll Paule (Sanusi Bah) den Schwarzen Kaspar spielen. Er will aber viel lieber der Engel sein.

Die Katholische Kirchengemeinde Maria unter dem Kreuz in Wilmersdorf überträgt regelmäßig Gottesdienste auf Youtube. Ebenso die Christmette am Heiligen Abend um 18 Uhr sowie die Heilige Messe am zweiten Weihnachtsfeiertag um 11.30 Uhr. Zum Kanal findet man leicht über maria-unter-dem-kreuz.de.

Im rbb-Kulturradio gibt es am 24. Dezember ein vielfältiges Musikprogramm. Los geht’s um 15 Uhr mit der Barocken Weihnacht. Zu hören sind unter anderem der Rias Kammerchor und der Lautten Komgney. Um 17 Uhr geht es dann weiter mit dem Rundfunkchor Berlin und dem Dresdner Kammerchor.

Am ersten Weihnachtsfeiertag überträgt das Kulturradio einen katholischen Gottesdienst (10 bis 11 Uhr), am zweiten Weihnachtsfeiertag folgt um 10 Uhr eine Katholische Meditation mit dem Titel: „Kann Spuren von Religion enthalten!“ Angekündigt ist ein geistliches Gedenken zum Weihnachtsfest.

Vor Ort in der Kirche

Der Weihnachtsgottesdienst im Dom in Mitte findet vor Ort statt. Sitzplätze konnten im Vorfeld reserviert werden, maximal zugelassen sind 176 Besucherinnen und Besucher. Der Gottesdienst ist mittlerweile ausgebucht. Wer keinen Platz mehr bekommen hat, kann die Vesper und die Gottesdienste im Livestream verfolgen.

Die Christvesper an Heiligabend findet von 14 bis 15 Uhr und von 17 bis 18 Uhr statt. Von 23 bis 23.30 Uhr wird ein Gottesdienst abgehalten, ebenso am 25. und 26. Dezember von 10 bis 11.30 Uhr, und am 25. Dezember von 18 bis 19 Uhr – auch diese Termine werden online übertragen.

Gottesdienst im Berliner Dom. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die St. Marienkirche in Mitte wird Heiligabend ab 13 Uhr zum stillen Gebet und Kerzenanzünden geöffnet sein. Von 14 bis 17 Uhr erklingt stündlich Orgelmusik, gespielt von Marienorganist Xaver Schult. Die Christvespern finden vor der Kirche um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr statt und dauern jeweils eine halbe Stunde.

Unter freiem Himmel

Auf dem Pankower Dorfanger rund um die alte Pfarrkirche wird es Heiligabend von 14 bis 15 Uhr einen Gottesdienst an der frischen Luft geben. Für alle, die zu Hause bleiben, wird die evangelische Kirchengemeinde Alt-Pankow einen Weihnachtsgruß, einen Gottesdienst und ein Krippenspiel auf dem Youtube-Kanal „Gottesdienst in Alt-Pankow“ hochladen.

Auch auf dem Leopoldplatz in Wedding wird dann ein Open-Air-Gottesdienst mit einem Krippenspiel stattfinden. Er startet um 16 Uhr und dauert etwa 45 Minuten, organisiert von der Evangelischen Nazareth-Kirchengemeinde. Dabei gilt die Maskenpflicht, der Mindestabstand von 1,5 Metern, außerdem wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

Die Kirchengemeinde bittet alle Interessierten, rechtzeitig zu erscheinen. Man kann sich vorab beim Gemeindebüro melden und seine Kontaktdaten für eine mögliche Nachverfolgung hinterlegen (etwa per Telefon am Dienstag von 17 bis 19 Uhr: 456 068 01) – wer nicht auf der Liste steht, wird gebeten, vor Ort ein Kontaktkärtchen auszufüllen.

Auch in Spandau wird draußen gefeiert: Die evangelische Kirchengemeinde am Groß Glienicker See organisiert ab 15 Uhr im Freien vor der Schilfdachkapelle Kladow ein Krippenspiel, bei dem bis zu 25 Besucherinnen zugucken dürfen. Um 22 Uhr begeht sie die „Christnacht“ – mit maximal 100 Teilnehmern. Für beide Termine muss man sich zuvor anmelden: remler@schilfdachkapelle.de. Die Küsterei ist am Dienstag von 10 bis 14.30 Uhr telefonisch unter 365 4779 erreichbar.

Doch lieber vor Ort Weihnachten feiern? Die St.-Albertus-Magnus-Kirche in Charlottenburg wird ihre Mette am 24. Dezember um 21.30 Uhr und die Gottesdienste (25. und 26. Dezember je 10 Uhr) in der Kirche abhalten. Sie werden alle auf 45 Minuten beschränkt, es gilt: vorher anmelden (sanktludwig.de). Die Feierlichkeiten sind auf jeweils 34 Personen begrenzt, die alle Abstand halten und Maske tragen müssen.