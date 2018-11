Der Senat will die BVG offenbar zwingen, einen U-Bahnhof für die Kältehilfe zur Verfügung zu stellen. Das erfuhr der Tagesspiegel am Dienstag. Am Nachmittag hat die Sozialsenatorin Elke Breitenbach, Linke, zur Pressekonferenz eingeladen.

„Wir hoffen noch auf irgendeine andere Lösung“, sagte BVG-Chefin Sigrid Nikutta am Mittag dem Tagesspiegel. Die BVG sei doch nur ein Platz für Obdachlose „wenn sonst nichts anderes mehr geht“. Glücklich ist die BVG nicht, wie an anderer Stelle zu hören ist, auch wenn die Chefin noch sagte: „Wenn man uns bittet, dann machen wir das.“ Sie vermied das Wort „zwingen“.

BVG-Chefin: „Wenn man uns bittet, dann machen wir das“

Dem Vernehmen nach will die BVG der Sozialverwaltung den U-Bahnhof Moritzplatz an der U8 vorschlagen. Dieser hat ein großes Zwischengeschoss, von dem mehrere Ausgänge nach oben abgehen. Aber die BVG will Bedingungen stellen: Betreuung und Reinigung müsse die Sozialverwaltung übernehmen - „das machen wir nicht mal, wenn man uns Geld gibt“, hieß es bei der BVG.

Verkehrschefin: „Wir fangen nicht an, Menschen in Höhlen unterzubringen“

Bahnsteige will die BVG nicht mehr öffnen - aus Sicherheitsgründen. Im letzten Jahr, als weit mehr Obdachlose in den den beiden „Kältebahnhöfen“ Südstern und Lichtenberg übernachteten, waren immer wieder Obdachlose zum Urinieren in die Gleise geklettert. Zudem gibt es dort eine Stromschiene mit 750 Volt Spannung. In den Jahren davor waren immer drei Bahnhöfe geöffnet, Hansaplatz, Südstern und Schillingstraße.

In den letzten Tagen hatte es Streit um die Kältehilfe gegeben. Die Sozialverwaltung wollte einen geschlossenen Tunnel aus DDR-Zeiten am Alexanderplatz als Notquartier für Obdachlose nutzen. Dem Vernehmen nach hatte Alexander Fischer, Staatssekretär für Soziales, der Verkehrsverwaltung in einem Brief geschrieben, dass man „ernsthaftes Interesse habe, den Tunnel so schnell wie möglich zu öffnen“.

Die Reaktionen waren deutlich: Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) fand deutliche Worte: „Wir fangen nicht an, Menschen in Höhlen unterzubringen“, sagte die Verkehrssenatorin dem Tagesspiegel. Der Fußgängertunnel am Alexanderplatz sei „denkbar ungeeignet“ für, um Obdachlosen an kalten Wintertagen einen Schlafplatz zu bieten.

+++

Mehr zum Thema Notquartiere in Berlin Tunnel am Alex wird nun doch nicht für Obdachlose geöffnet

Lesen Sie mehr aus den Bezirken, Kiez für Kiez, in unseren "Leute"-Newslettern. Kostenlos bestellen unter www.tagesspiegel.de/leute