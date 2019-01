Rund 50 Menschen verbringen derzeit täglich die Nacht in den U-Bahnhöfen Moritzplatz und Lichtenberg, die von der BVG offengehalten werden, um Obdachlosen in eisigen Nächten Schutz zu bieten. Zugleich bleiben jede Nacht 200 Betten der Kältehilfe frei. Der Kältebus fährt auch die beiden U-Bahnhöfe an, er bringt warme Getränke und das Angebot, die Menschen mitzunehmen. Aber viele wollen nicht. Sie bleiben lieber auf der Straße, im U-Bahnhof, trotz eisiger Kälte.

"Zunächst einmal: Jeder hat einen Anspruch auf Unterbringung." Das sagt Regina Kneiding, Sprecherin der Sozialverwaltung. "Es gibt aber Menschen, die nicht in eine Einrichtung gehen würden." Bis Ende Januar sollen an den beiden Kältebahnhöfen Räume geschaffen werden, damit die Menschen zumindest mal ins Warme gehen und einen heißen Tee trinken können. Am Moritzplatz wird dazu ein Container aufgestellt, am Bahnhof Lichtenberg ist geplant, leerstehende Gewerberäume zu mieten.

Der schon im November gemachte Vorschlag von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), Obdachlose vorübergehend in Tempohomes unterzubringen, fand überraschend wenig Zuspruch, insbesondere Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) war dagegen. Dabei müsste die Aussicht, einen eigenen, abschließbaren Container zu haben, doch eigentlich für Obdachlose verlockend sein - in Hamburg jedenfalls reißen sich die Betroffenen drum. Die Containerplätze werden verlost, denn es sind zu wenige. Laut Kneiding will sich der Senat mit der Frage demnächst befassen - es gebe dazu geteilte Meinungen.

Bei der Senatsverwaltung für Finanzen ist man daran interessiert, die Container, die während der Flüchtlingswelle teuer zusammengekauft wurden, irgendwie zu verwerten - sei es, sie zu verkaufen, sei es, sie einer Nutzung zuzuführen. Jedenfalls wäre es zu schade, wenn sie einfach verschrottet würden.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Dieter Puhl kennt sich mit Obdachlosen aus - er leitete bis vor kurzem die Bahnhofsmission am Zoo. Er hat nichts gegen die Container, im Gegenteil: "Jeder Platz, der angenommen wird, kann einen Kältetoten verhindern", sagt Puhl, und genau da liegt das Problem: Es werden nicht alle Plätze angenommen, schon gar nicht von jedem. "Einige bevorzugen es, ohne Regeln auf der Straße zu leben, als sich irgendwo einzuordnen", sagt Puhl. Und auch mit dem bloßen Überlassen von Tempohomes wäre es nicht getan: Es braucht Betreuung, also Personal, und nicht zu knapp. Das ist teuer. Die meisten Obdachlosen sind nicht rational. An sich, ist Puhl überzeugt, brauchten sie intensive sozialpsychiatrische Betreuung.

Mehr zum Thema Landesarmutskonferenz in Berlin Unterkünfte für Obdachlose gesucht

In Berlin habe jeder einen Anspruch auf Unterbringung, bestätigt auch Puhl. Nach seiner Kenntnis seien derzeit 37.000 Menschen untergebracht, in Pensionen oder Einrichtungen. Das sei sehr teuer, aber es werde trotzdem gemacht: "Darin liegt auch eine Qualität von Berlin."