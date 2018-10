Die Berliner Kältehilfe bietet ab Donnerstag, 1. November, wieder die Winter-Notübernachtungsplätze für Obdachlose an. In diesem Jahr standen erstmalig bereits seit Anfang Oktober 139 Notunterkünfte in sieben Einrichtungen bereit. Mit den sinkenden Temperaturen wird das Angebot nun erweitert. Obdachlose erhalten eine warme Mahlzeit und können medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Hilfesuchende erreichen die Berliner Stadtmission telefonisch unter 030- 690333. Allein in der Lehrter Straße fanden in der Vergangenheit täglich 150 Menschen Schutz vor der Kälte.

Für Menschen, die es nicht in eine Notunterkunft schaffen, gibt es den Kältebus. Er ist zwischen 21 und 3 Uhr in der Stadt unterwegs. Der Bus versorgt Menschen ohne Wohnung oder nimmt sie mit in eine Notunterkunft. Menschen können den Kältebus per Telefon unter 0178-5235838 kontaktieren.

Im vergangenen Winter gab es in Berlin 1264 Notübernachtungsplätze - so viele wie nie zuvor. Schätzungen zufolge leben in der Hauptstadt zwischen 4000 und 6000 Menschen auf der Straße.