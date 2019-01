Der langjährige Leiter der Bahnhofsmission am Berliner Zoo, Dieter Puhl, verlässt die Einrichtung und widmet sich künftig neuen Aufgaben. Puhl leite seit Jahresbeginn in der Berliner Stadtmission die Stabsstelle des neu geschaffenen Arbeitsbereiches „Christliche und gesellschaftliche Verantwortung“, teilte die Stadtmission in Berlin mit. Unterstützt wird Puhl dabei von dem bisherigen Leiter der Flüchtlingshilfe der Stadtmission, dem Sozialmanager Mathias Hamann. Angesichts einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, in der immer öfter nicht mehr miteinander, sondern vermehrt übereinander gesprochen wird, wolle die Berliner Stadtmission mit dem Arbeitskreis ihre Stimme noch klarer für die erheben, die keine Lobby haben, hieß es.

Der Nachfolger ist bereits im Amt

Dieter Puhls Nachfolger in der Bahnhofsmission am Zoo ist der Sozialarbeiter Willi Nadolny, der für die Einrichtung bislang als mobiler Einzelfallhelfer für Obdachlose tätig war. Das nebenan entstehende Zentrum am Zoo koordiniert Wolfgang Nebel, der bereits für den Aufbau zuständig ist. Die Bahnhofsmission am Zoo versorgt täglich rund um die Uhr bis zu 700 Menschen mit Essen und Kleidung, darunter viele Obdachlose und arme Menschen. Die Einrichtung hat 12 hauptamtliche und bis zu 150 ehrenamtliche Mitarbeiter

2017 wurde Puhl für seine Verdienste in der Obdachlosenarbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen. (epd/Tsp)