Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat Verkehrssenatorin Regine Günther und Wirtschaftsenatorin Ramona Pop als BVG-Aufsichtsratsvorsitzende (beide Grüne) dringend aufgefordert, doch noch einen Ersatzverkehr während der geplanten Sperrungen der U-Bahnlinien 2 und 3 in der City West im Januar und Februar kommenden Jahres einzurichten. Müller sagte am Dienstag in der Senatssitzung, es sei völlig unverständlich, warum dies nicht aufgefallen sei.

Günther erklärte, sie habe von der geplanten Regelung ohne Ersatzverkehr nichts gewusst und erst durch die Medien davon erfahren. Zunächst hatte der Tagesspiegel am Montag darüber berichtet. Auch SPD-Fraktionschef Raed Saleh und Finanzsenator Matthias Kollatz stellten kritische Fragen zur Situation der U-Bahn. Die Stadt kapituliere vor dem Kollaps, hieß es.