Brrr, ist das kalt! U 7 und Ringbahn sind unterbrochen. Nicht über schlechte Planung maulen, sondern in der Lage leben. Fester Vorsatz also: die Herausforderung annehmen! Glück Nummer 1: Die Sonne scheint. Zwischen Hermannplatz und Möckernbrücke fahren Ersatzbusse. Naja, ein Ersatzbus. Eine U-Bahn entspricht geschätzt zehn Bussen, im Bahnhof drängen sich Menschenmassen Richtung Ausgang, es ist keine Treppe mehr zu sehen. Natürlich passen nicht alle in den Bus. Glück Nummer 2: Man kann in diesem Bus nicht umfallen. Glück Nummer 3: Ich passe nicht hinein und beschließe, eine andere Lösung zu finden. Glück Nummer 4: Der M 41 fährt vom Hermannplatz bis vor die Haustür des Tagesspiegels. Meiner allerdings nicht, er endet Hallesches Tor. „Ich bin ein Verstärkerbus“, sagt der Fahrer. Glück Nummer 5: Die BVG hat an alles gedacht! (Außer genügend Ersatzbusse) Glück Nummer 6: Andere Kollegen kommen zu spät, ich nicht.

Ich sinniere, welchen Weg ich am nächsten Tag ausprobiere. Der M 29 ab Hermannplatz würde nämlich auch gehen, er braucht für die Strecke aber fast eine halbe Stunde (der M 41 nur 15 Minuten), man besichtigt ganz Kreuzberg. Oder am Hermannplatz in die U 8, bis Kotti und dann mit der U 1 bis Möckernbrücke, den Rest laufen, oder ab Hermannplatz mit der U 8 bis Moritzplatz und dann den M29er zum Tagesspiegel, das sind von dort nur noch neun Minuten laut Plan. Oder doch mit der unterbrochenen S-Bahn ab Neukölln bis Südkreuz und dann mit der Nord-Süd-Verbindung direkt vor die Haustür? Es gibt unzählige Möglichkeiten, fantastisch. Ich probiere bis zum Ende der Bauarbeiten jeden Tag eine neue Verbindung aus. Welch ein Glück.