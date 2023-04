Offenbar Geschäft überfallen Berliner Polizei in Schöneberg im Großeinsatz – Bereich weiträumig abgesperrt

In Berlin-Schöneberg soll nach Angaben der Polizei am Montagabend ein Geschäft überfallen worden sein. Es gebe aktuell einen größeren Einsatz, teilte die Polizei per Twitter mit. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt.

Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, die Absperrungen beträfen die Gegend Kurfürstenstraße/Kleiststraße/Keithstraße. Die Ermittlungen am Ort würden laufen, weitere Details seien noch unklar. (dpa)