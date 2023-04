Offenbar Geiselnahme in Geschäft Berliner Polizei in Schöneberg im Großeinsatz – eine Frau verletzt

In Berlin-Schöneberg soll nach Angaben der Polizei am Montagabend ein Geschäft überfallen worden sein. Es gebe aktuell einen größeren Einsatz, bei dem auch Spezialkräfte im Einsatz seien, teilte die Polizei per Twitter mit. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, die Absperrungen beträfen die Gegend Kurfürstenstraße/Kleiststraße/Keithstraße.

Im Zusammenhang mit dem Geschehen am Montagabend sei eine Frau verletzt worden, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Sie sei aus dem Gefahrenbereich gebracht worden. Zur Schwere und zur Art der Verletzungen machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Zuerst hatte die „B.Z.“ von einer schwer verletzten Frau berichtet. Dem Bericht nach soll es in einem Antiquitätengeschäft zu dem Vorfall gekommen sein.

Wie „B.Z.“ und „Berliner Zeitung“ übereinstimmend berichten, soll es eine Geiselnahme geben. Zunächst sollen zwei Täter den Laden überfallen haben, von denen einer inzwischen festgenommen worden sein soll. Der andere Täter befindet sich demnach noch mit der Geisel im Geschäft. Die Polizei bestätigte diese Informationen nicht und begründete dies mit dem laufenden Einsatz, der gegen 23 Uhr noch andauerte.

Weiter schrieb die Polizei via Twitter: „Wir bitten dringend Passanten, AnwohnerInnen & auch PressevertreterInnen, während des laufenden Einsatzes keine Bilder von unseren Einsatzkräften und Einsatzmaßnahmen in Schöneberg zu veröffentlichen. Das kann den Einsatz behindern und beteiligte Personen gefährden.“(Tsp, dpa)