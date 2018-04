Fankhänel mit seinem Offroad-Angebot kam da den F60-Betreibern als abenteuerliche Ergänzung gerade recht. Jedes Jahr muss es von den Behörden erneut abgenickt werden, ist von der Querfeldein-Fahrerei doch auch der Naturschutz berührt. Die Bereiche, die Fankhänels Cherokees durchpflügen dürfen, sind genau festgelegt. Ab und zu finden sich trotzdem Spuren von 4WD-Desperados auf unzulässigem Terrain, doch er selbst hält sich schon im eigenen Interesse an die Vorgaben.

Und seine Gäste können gar nicht anders, denn er bietet ausschließlich geführte Touren an: Vorneweg er selbst oder ein anderer Guide im Jeep, dahinter die Kolonne der Tourteilnehmer, per Funk beim Kurbeln auf weichem Untergrund unterstützt. Eine spezielle Versicherung gibt es dafür nicht, die könne man nicht bezahlen, sagt Fankhänel, vor jeder Fahrt ist daher ein Haftungsausschluss zu unterschreiben.

Unfälle? Eigentlich nicht, nur einmal habe ein aufgeregter Fahrer beim Abwärtsfahren Bremse und Gas verwechselt und seinen Wagen in eine Düne gerammt. Man muss sich eben an Fankhänels Wahlspruch halten: „Langsamkeit ist das Maß aller Dinge.“

Also schön sachte jetzt den Aufstieg durch die engen Sandschluchten nach oben beginnen und wenig später beim erneuten Hinabrollen auf die ausgefahrenen Spuren achten, viel Platz zum Manövrieren ist weder rechts noch links. Aber mittlerweile geht dies ganz gut, das kleine Malheur vorhin im Sandloch bleibt eine Ausnahme.

Quad ist nicht Motorrad

Umsteigen also auf das nächste Vehikel. Vier Räder hat es ebenfalls, immerhin, dazu einen Motor, einen Sitz für zwei, aber nicht viel mehr: ein Quad, laienhaft definiert als Kreuzung aus Auto und Motorrad, vom taiwanesischen Hersteller Kymco. „Schon mal Motorrad gefahren? Vergessen Sie alles!“, rät Fankhänel bei der Einweisung.

Auf einem Quad lege man sich nicht mit dem ganzen, sondern nur mit dem Oberkörper in die Kurve. Aber einiges erinnert doch an ein Krad, die Fußbremse und die Handbremsen am Lenker etwa, von denen man die linke vordere lieber nicht bedienen solle, so wird gewarnt. Nicht dass der wilde Reiter kopfüber abgeworfen wird. Zum Glück muss man auch diesmal nicht schalten. Doch der Gashebel wird – da helfen auch Kraftraderfahrungen nicht weiter – mit dem rechten Daumen bedient.

Nun noch rasch die Sturmhaube übergestreift und den Helm aufgesetzt; es liegt in diversen Größen alles bereit. Der angebotene Overall wird abgelehnt, die abgewetzte, eigens für den Ausflug in die Lausitz gewählte Garderobe wird ein paar Schlammspritzer schon vertragen. Wasserdicht ist sie leider nicht. Nieselregen hat eingesetzt, der rasch heftiger wird.

Und wenn auch beim Durchqueren der ersten Pfützen die kurz angehobenen Füße noch trocken bleiben – von oben wird man doch unerbittlich eingenässt. Eine Kleinigkeit, es geht ja ums Abenteuer. Was etwa bei Firmenveranstaltungen draufgängerische Büromenschen dazu verleiten kann, es den Kollegen mal so richtig zeigen zu wollen und mehr Gas zu geben als ratsam ist, wie Fankhänel erlebt hat. Aber im Großen und Ganzen gehe es gesittet zu, dafür sorgten schon er und die anderen drei Guides. Und das Tempo solcher Ausflüge werde sowieso den rasch erkennbaren Fähigkeiten der Fahrer angepasst.

In diesem Fall bitte etwas langsamer! Und nicht wieder so steil! Die Anfängerstrecke also, runter zum See und einen ersten Kreis fahren, dann zurück den Strand hoch, scharfe Kehre, wieder runter und noch eine, was anfangs schon – warum es leugnen? – von Herzklopfen begleitet ist.

Wann kippt solch ein vierrädriger Feuerstuhl eigentlich um? „Nie“, hat Fankhänel versichert, das glaubt man ja gern, aber das beklommene Gefühl in der Kurve, es ist nun mal da. Ohnehin geht der Ritt durchs Gelände dem Ungeübten ziemlich schnell in die Knochen, in die Arme besonders. Die Hose ist inzwischen tropfnass, das Schuhwerk durchweicht. Cherokee, wo bist du?!

