Im Rahmen einer weltweiten Aktion haben auch in der Bundeshauptstadt Berlin zahlreiche Frauen, Kinder und auch einige Männer tanzend gegen Gewalt an Frauen und Mädchen demonstriert.

Am Brandenburger Tor beteiligten sich am Montagabend Hunderte Menschen an der Aktion „One Billion Rising“, zahlreiche weitere Städte in Deutschland nahmen teil. Eine dpa-Reporterin berichtete in Berlin von Choreografien verschiedener Initiatoren und Organisationen und ausgelassener Stimmung.

Die weltweite Bewegung demonstriert am Valentinstag überall auf der Welt an öffentlichen Plätzen tanzend, um ein Ende von Gewalt gegen Mädchen und Frauen einzufordern.

[Lesen Sie mehr bei Tagesspiegel Plus: Ein sogenannter Ehrenmord?: Der Tod einer jungen Afghanin in Berlin – eine Rekonstruktion]

Mehr zum Thema Innenminister uneins über Ahndung von Frauenmorden SPD für schärferes Strafrecht bei Femiziden

Gemäß einer UN-Statistik wird jede dritte Frau einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt, worauf der Aktionstag aufmerksam machen will. Er wurde 2012 von der Künstlerin Eve Ensler initiiert. (dpa)