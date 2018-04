Adam Armush verlässt am Dienstagabend gerade seine Wohnung. Mit einem Freund läuft er die Raumerstraße in Prenzlauer Berg entlang, beide tragen eine Kippa. Fast 50 Männer und Frauen, so wird Armush es später erzählen, sitzen in den Cafés, schlendern zum Helmholtzplatz, flanieren auf dem Gehweg. Helfen wird ihm am Ende aus dieser Menge nur eine Frau.

Dann werden drei Männer auf das Duo aufmerksam. Einer der drei brüllt die beiden Berliner Juden - Armush und seinen Freund - an. Der junge Mann schreit hektisch auf Arabisch, fuchtelt mit den Fäusten, zieht einen Gürtel hervor - und schlägt zu. Armush, der seit drei Jahren in Deutschland, seit einem Jahr in Berlin lebt, wehrt sich, so gut es eben geht. Der Angreifer schreit "Yahudi! Yahudi!" - "Jude! Jude!" - und prügelt mit dem Gürtel auf Armush los.

Er filmte den Angriff mit dem Handy

"Ich zog mein Handy und filmte", sagt Armush am nächsten Tag in einem Schöneberger Café. "Ich dachte, das schreckt die Angreifer ab." Tat es offenbar nicht. Der Videoclip ist inzwischen hunderttausendfach im Internet angesehen worden. "Ich wollte mir das nicht gefallen lassen", berichtet Armush. "Und den Täter festhalten." Er habe ihn aber nicht zu fassen bekommen - zumal der auf Arabisch schreiende Jugendliche eine Glasflasche vom Straßenrand aufgehoben hat.

Adam Armush, selbst erst 21 Jahre alt, knetet bei dem Gespräch in Schöneberg nun die Kippa, die er an dem Abend trug, zwischen seinen Händen. Er ist in Haifa, Israel, aufgewachsen. Zog dann nach Hannover, studiert nun Tiermedizin in Berlin. "Ich mag die Stadt, sie ist eigentlich sehr offen", sagt er. Ob er sich weiter als Jude zu erkennen geben wird? "Ja, wenn ich das Gefühl habe, mich so zeigen zu wollen, werde ich das tun!"

Antisemitische Übergriffe nehmen zu

Dass die Täter offenbar Arabisch und nur wenig Deutsch sprachen, so der vorläufige Stand, überrascht am Mittwoch wenige. Beamte berichten, derlei Übergriffe nähmen zu - auch wenn die Täter nicht immer Juden als "Yahudi!" beschimpften. Es könne allerlei Menschen treffen, die nicht ins Weltbild der oft heranwachsenden Angreifer passten. Wie berichtet, war erst im Dezember der Betreiber eines israelischen Restaurants in Schöneberg beschimpft und bedroht worden. Die Zahl antisemitischer Straftaten in Berlin steigt seit Jahren. Im Jahr 2017 waren bei der Polizei 288 antisemitisch motivierte Taten registriert worden – was einer Verdopplung seit 2013 entspräche.

Adam Armush möchte nicht missverstanden werden: Die ungezügelten Schläge des Angreifers, seine tobenden Schreie, all das solle nicht dazu führen, Flüchtlinge aus Nahost zu verdammen. Nach langem Zögern sagt er aber leise: "Wem das hier alles nicht passt, wer die Gesetze hier nicht respektieren will, der muss ja nicht in Deutschland leben. Es gibt eine Vielzahl anderer Länder, in die er mit seinem Hass sicher gern gehen kann."