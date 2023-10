Opfer sind verwandt Elfjährige und Frau in Berlin-Köpenick tot aufgefunden – zwei Verletzte

Ein elfjähriges Mädchen und eine 68 Jahre alte Frau sind in einem Haus in Berlin-Köpenick tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

In der Wohnung in der Kinzerallee sei am Vormittag zudem eine 42-jährige Frau mit Messerverletzungen gefunden worden. Eine weitere Person – ein 70-jähriger Mann – sei in einem anderen Haus in der Gelnitzstraße mit den gleichen schweren Verletzungen aufgefunden worden, hieß es.

Aufgrund der Auffindesituation und der ersten Ermittlungen wird von einem Tötungsdelikt an dem Mädchen ausgegangen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Bei den drei Erwachsenen sei nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem Suizid auszugehen, teilte die Polizei weiter mit.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111

Die schwer verletzte 42-Jährige wurde sogleich im Krankenhaus notoperiert. Der 70-Jährige wurde ebenfalls von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle Betroffenen seien Familienmitglieder, bestätigte die Polizei. Die weiteren Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei war am Montag gegen 9 Uhr von einem Zeugen alarmiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach einem Bericht der „B.Z.“ sollte es einen möglichen Unfall in dem Gebäude in der Gelnitzstraße gegeben haben. Polizisten und Rettungskräfte hätten die Wohnung öffnen müssen. (Tsp, dpa)