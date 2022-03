Von Nordafrika über Spanien und Frankreich kommt derzeit milde Luft nach Deutschland, die auch mit Wüstenstaub belastet ist. Berlin liege mit im Einflussbereich dieser Strömung, sagt Sebastian Schappert, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

Während der Wüstenstaub am Dienstag hauptsächlich über der Mitte und dem Süden Deutschlands zu sehen war, könnte er sich laut Schappert ab der Nacht zum Donnerstag auch in Berlin bemerkbar machen.

In Südspanien und Teilen der Schweiz wurden am Montag und Dienstag intensive Himmelsfärbungen beobachtet.

Wer am Morgen in Berlin einen Blick aus dem Fenster wirft, dürfte eine leichte orangefarbene Trübung des Himmels entdecken, sagt Schappert. Derzeit sieht es danach aus, als würde der Staub ab dem Abend und in der Nacht zum Freitag wieder verschwinden. Ausgewaschen durch Regen und von anderen Luftströmungen wieder gen Süden gedrängt.

Häufig hört man von „Blutregen“, wenn das Wasser auf Gegenständen im Freien verdunstet und ein Staubfilm zurückbleibt. Dem Meteorologen Schappert ist diese aus dem Mittelalter stammende Bezeichnung zu stark. Es sei nichts Dramatisches, nur „etwas unschön, wenn man sein Auto gerade gewaschen hat“. Der Staubschleier könnte zudem die Leistung von Solaranlagen vorübergehend beeinträchtigen.

Der feine Sand aus der Sahara dringt bei entsprechender Wetterlage öfter bis nach Deutschland vor. Die winzigen Sandkörnchen wehen meist in höheren Luftschichten und reduzieren die Sonneneinstrahlung. Auch an einem sonst wolkenfreien Himmel werde die Sonne an solchen Tagen häufig eher als milchige Scheibe wahrgenommen, heißt es beim DWD.

Eine akute Gesundheitsgefahr durch die höhere Feinstaubbelastung sieht Sebastian Schappert in Berlin derzeit nicht.