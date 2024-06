Tagesspiegel Plus Update „Oranje, Oranje!“ : So stimmen sich die niederländischen Fans in Berlin auf das EM-Spiel am Dienstagabend ein

Berlin wird orange: Am Abend spielen die Niederlande im Olympiastadion gegen Österreich – schon am Tag prosten sich Fans in der S-Bahn zu. Und die BSR freut sich über das Farbspektakel.