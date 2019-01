In Dänemark ist der Bruder von Arafat Abou-Chaker verhaftet worden. Das bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Der 37-jährige Yasser Abou-Chaker, Mitglied eines deutsch-arabischen Clans, sei am Montag gefasst worden. Gegen ihn lag ein Europäischer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vor. Grund sind Pläne der beiden Brüder, die Kinder des Rappers Bushido zu entführen. Die Sprecherin bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Nun laufe das Auslieferungsverfahren, erklärte sie.

Arafat Abou-Chaker (42) war bereits vor einer Woche im Kriminalgericht Moabit nach einer Gerichtsverhandlung verhaftet worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: Verabredung zu Verbrechen, nämlich Kindesentführung, Anstiftung zur Entziehung Minderjähriger, schwere Körperverletzung, räuberische Erpressung und erpresserischer Menschenraub.

Die Ermittler werten die Entführungspläne als Racheakt gegen Bushido. Der Rapper hatte sich nach vielen gemeinsamen Jahren mit seinem Geschäftspartner von Arafat Abou-Chaker losgesagt. Auch deshalb stand Bushidos Familie unter Polizeischutz. Es gab Streit über Verträge, Absprachen und Millionensummen.

Bushido suchte sich einen neuen Clan

Ins Rollen kamen die Ermittlungen durch Aussagen der Ehefrau von Yasser Abou-Chaker. Die hatte sich von ihrem Mann losgesagt und ist samt der Kinder zu ihrer Familie nach Dänemark zurückgekehrt. Den Berliner Ermittlern berichtete sie von den Entführungsplänen der Abou-Chaker-Brüder.

Die Aussagen der Frau waren auch der Auslöser für die Durchsuchung des Anwesens von Abou-Chaker in Kleinmachnow im November. Bei der Polizei-Aktion – schwer bewaffnete Spezialeinheiten stürmten das Haus – ging es auch um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Als sich Bushido von Abou-Chaker losgesagt hatte, suchte er Schutz bei einem neuen starken Mann. Ashraf R. ist auch eine Szenegröße und gehört ebenfalls zu einem berüchtigten aus dem Libanon stammenden Clan. Es ist jene Familie R., bei der 2018 insgesamt 77 Immobilien im Wert von knapp zehn Millionen Euro wegen des Verdachts der Geldwäsche beschlagnahmt wurden. Geld aus kriminellen Machenschaften, das in legale Geschäfte gesteckt wird. Drei Mitglieder der Familie stehen derzeit wegen des Münz-Diebstahls aus dem Bode-Museum vor Gericht.

Ein Instagram-Video des Rappers „Capital Bra“ säht nun Zweifel, wie eng die Beziehungen zwischen Bushido und Ashraf R. noch sind. Capital Bra kündigte an, nicht mehr mit Bushidos Label EGJ – „Ersguterjunge“ – zusammenarbeiten zu wollen. „Ich bin nicht mehr bei EGJ, da mein Labelboss intensiv mit der Polizei arbeitet. Jetzt scheißt er Leute an, die Leute gehen in den Knast. Ich bin nicht für sowas. Polizei ist jetzt dein Team!“ Zudem wirft Capital Bra Bushido vor, auch seinen neuen Geschäftspartner Ashraf R. an die Polizei verraten haben. Ob das stimmt, blieb unklar. Die „Bild“ berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass dies nicht zutreffe.

Demnach soll Capital Bra Labelchef Bushido aber aufgefordert haben, sich von seiner angeblichen Zusammenarbeit mit der Polizei zu distanzieren. Der Vorwurf, Bushido mache sich zum Handlanger der Polizei, hat in der Szene Gewicht – besonders bei einem Rapper wie Bushido, der erst mit Hilfe eines Clans richtig erfolgreich wurde. Zusammenarbeit mit der Polizei wird von den Clans als Verrat gewertet.

Bushido soll mit Shindy einen weiteren erfolgreichen Rapper verloren haben. Shindy soll nach unbestätigten Berichten nun mit dem Chef eines anderen Clans zusammenarbeiten – mit Mahmoud Al-Zein, der auch als „Pate von Berlin“ bekannt wurde. Er war aus Berlin nach Nordrhein-Westfalen gezogen und soll angeblich nun wieder nach Berlin zurückkehren wollen.