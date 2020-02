An der Dreilinden-Grundschule in Nikolassee hat es im Dezember einen Tuberkulose-Fall gegeben. Eine Pädagogin sei erkrankt, teilte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung auf Anfrage mit. Die Frau sei in Behandlung und seit dem nicht mehr in der Schule gewesen.

Weitere Ansteckungen seien nicht bekannt, bisher durchgeführte Tests bei Kindern seien negativ gewesen. Das für alle Bezirke zuständige Tuberkulose-Zentrum in Lichtenberg sei mit dem Fall befasst.