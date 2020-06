Als „beinahe magisch“ bezeichnet Zoochef Andreas Knieriem die Abendstimmung in Zoo und Tierpark, und bisher mussten die Berliner ihm das einfach glauben – regulär sind beide Parks nur von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Ab diesem Donnerstag ist es aber möglich, auch mal am Abend durch Zoo und Tierpark zu, nun ja, tigern: Am 25. und 26. Juni sowie am 2., 3., 9., 10., 16. und 17. Juli ist zusätzlich von 17 bis 21 Uhr geöffnet.

Auch diese Zeitfenster sind coronabedingt nur über www.tierpark-berlin.de und www.zoo-berlin.de vorab buchbar. Geöffnet sind an den Abenden dann auch die Restaurants.

Hinweis aus dem Hause Panda: „Panda-Papa Jiao Qing ist wie gewohnt zu sehen. Die Pandabrüder Pit und Paule verbringen ihre Abende jedoch hinter den Kulissen.“