Die Bewältigung der Coronakrise beschäftigt zum wiederholten Mal den Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Einer der Tagesordnungspunkte am heutigen Montag ist die Entwicklung der häuslichen Gewalt.

Bei der weiteren Bewältigung der Krise dürfte ein Fokus aktuell auch auf dem Verhindern von Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern liegen. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

„Sachsen-Anhalt hat jetzt etwas losgetreten, was wir hoffentlich wieder einfangen“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller, am Sonntag. Er könne sich vorstellen, in Krisenzeiten Kompetenzen an die Bundesregierung abzugeben, um eine zentrale Regelung zu erreichen.

In Berlin kehren heute die sechsten Klassen in den Unterricht zurück. Außerdem starten die Jahrgangsstufen neun und zwölf an Sekundarschulen sowie die Jahrgangsstufe elf an den Gymnasien. Auch in Brandenburg beginnt heute für einige Jahrgänge der Unterricht.

In Berlin gibt es derzeit 6004 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus, das sind 34 mehr als am Vortag. 5040 Personen gelten als genesen, 154 Menschen sind bislang gestorben. Laut Verwaltung liegen derzeit 511 Patienten in Krankenhäusern, 152 von ihnen auf der Intensivstation. Die übrigen Corona-Kranken seien in häuslicher Isolation.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

