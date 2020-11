697 Neuinfektionen - erstmals mehr als 15.000 aktive Fälle

Die Berliner Gesundheitsämter müssen eine große Zahl an Corona-Infizierten managen. Das zeigt ein Wert besonders eindrucksvoll: Dem neuen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung zufolge ist die Zahl der aktiven Fälle an diesem Sonnabend erstmals auf mehr als 15.000 gestiegen. Ganz genau: 15.060, also 322 mehr als noch am Freitag.





Wie wird die Zahl der aktiven Fälle ermittelt? Sie ergibt sich aus der Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen (39.379) abzüglich der Zahl der Toten (bisher 294, zwei mehr als am Freitag) und der Genesenen (24.025). Der letzte Wert ist ein rechnerischer, denn es wird nicht flächendeckend überprüft, ob jemand wieder gesund ist. Bei Betroffenen, die nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten, wird dafür ein Termin 14 Tage nach Erkrankungsbeginn angesetzt. Wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt ist, dann 14 Tage nach der Meldung des positiven Tests. Covid-19-Patienten mit Klinikaufenhalt gelten sieben Tage nach Entlassung als genesen.





Neuinfektionen wurden am Samstag 697 gemeldet. Das ist nur etwa die Hälfte der Rekordwerte der vergangenen Tage. Daraus lässt sich allerdings kein Trend ableiten - an Wochenenden fällt die Zahl der Meldungen geringer aus, da Labore und Ämter in kleinerer Besetzung arbeiten.

In den vergangenen sieben Tagen kam Berlin auf 188,9 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner. Der Wert hat sich von 188,4 am Freitag erneut leicht erhöht. Die Corona-Ampel steht hier entsprechend weiterhin auf Rot. Grün wäre sie bei diesem Indikator bei Werten unter 20. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für Deutschland als Ziel ausgegeben, bei der Inzidenz wieder in einen Bereich von maximal 50 Fällen zu kommen. Dann könnten Gesundheitsämter Kontakte infizierter Menschen nachverfolgen. Berlins am stärksten betroffener Bezirk Neukölln kommt aktuell auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 321,1.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ist im Vergleich zum Vortag leicht zurückgegangen. Der aktuelle Wert beträgt 19,2 Prozent (Freitag: 19,5 Prozent). Er bleibt allerdings weiter nah an der kritischen Marke von 25 Prozent, der er sich in den vergangenen Tagen immer weiter angenähert hatte. Zurzeit zeigt die Ampel an dieser Stelle noch auf Gelb. Bei Überschreiten der Marke würde sie auf Rot springen. Zeigen gleich zwei Ampeln auf Rot, heißt das: Handlungsbedarf für den Senat.

Auf Grün steht die Ampel weiterhin bei der sogenannten Reproduktionszahl mit 0,92 (Freitag: 0,80). Sie gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt. Der Wert ist wichtig für die Entwicklung der Pandemie: Damit die Lage wieder kontrollierbar wird, muss der R-Wert laut Robert Koch-Institut eine längere Zeit deutlich unter 1 liegen, bei 0,7 oder besser noch niedriger. (mit dpa)