Die Gesundheitsverwaltung meldet Dienstagabend 384 aktive Coronavirus-Fälle in Berlin – 16 weniger als am Tag davor. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 8673 Infektionen bestätigt, 8069 Menschen gelten als genesen. 220 Menschen verstarben. Der R-Wert liegt bei 0,97 – alle drei Corona-Ampeln stehen auf Grün. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Dienstag – wie bereits am Montag – bei 18 und ist damit deutlich niedriger als in den vergangenen vier Wochen. (Mehr dazu unten im Blog.)

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zeigt sich offen für eine Diskussion über ein zielgenaueres Vorgehen bei regionalen Corona-Ausbrüchen in Deutschland. „Wir freuen uns über einen Vorschlag dazu aus dem Kanzleramt“, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei der nächsten Gesundheitsministerkonferenz am 20. Juli sollen diese Vorschläge beraten werden.

Ab sofort sind in Berlin wieder Kontaktsportarten erlaubt. Innensenator Geisel hob am Montag die Beschränkung mit sofortiger Wirkung auf. Somit kann auch der Amateurfußball wieder regulär trainieren. Wann allerdings der Wettkampfbetrieb wieder starten kann, ist noch unklar.

