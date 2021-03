Mehr Landkreise von Corona-„Notbremse“ in Brandenburg betroffen

Die Corona-„Notbremse“ wegen steigender Infektionszahlen sorgt in sechs Landkreisen und einer Stadt in Brandenburg für schärfere Beschränkungen. Nach Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oberhavel, Oder-Spree und Spree-Neiße sowie der Stadt Cottbus lag der Wert neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auch im Kreis Teltow-Fläming an drei Tagen hintereinander über 100, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Der Wert hatte am Samstag die Marke unterschritten. In Märkisch-Oderland wurde die Schwelle bisher an zwei Tagen hintereinander übertroffen.



Der landesweite Hotspot ist weiter Elbe-Elster mit 232, es ist der einzige Kreis mit einem Wert über 200. In ganz Brandenburg liegt der Wert mit knapp 114 weiter über 100. Elf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen zuletzt hinzu.