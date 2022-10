Pankows berühmte 26 Eschen Ist das Schicksal dieser Berliner Bäume besiegelt?

Nicht nur ihre Blätter, sondern auch ihre Wurzeln werden wohl die berühmtesten 26 Eschen in der Kniprodestraße demnächst verlieren. Wie berichtet, entsteht derzeit auf der Werneuchener Wiese zwischen dem Berliner Volkspark Friedrichshain, Danziger und Kniprodestraße eine sogenannte temporäre Schuldrehscheibe - als Ausweichquartier für die Schüler:innen während der Sanierung anderer Schulen im Bezirk. Für den geplanten Gehweg am Nordrand des Areals an der Kniprodestraße sollen 26 Eschen abgeholzt werden - weil das Bezirksamt schwere Unfälle auf dem unbefestigten Sandweg befürchtet.

Dieses Argument ist insofern, nun ja, nicht ganz standfest, weil das Bezirksamt selbst nicht erwartet, dass die Ströme entlang der Kniprodestraße verlaufen. Nachdem die Bürgerinitiative „Pro Kiez Bötzowviertel“ jahrelang um die Bäume gekämpft und sich dafür eingesetzt hatte, eine Alternative zur Fällung zu erarbeiten, wurde eine Frist bis Mitte November eingeräumt.

Unterdessen erreichte uns ein Schreiben des Senats, die Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Daniela Billig. Darin schließt sich der Senat in allen Punkten der Argumentation des Bezirksamts Pankow an. Damit steht der Umsetzung des Beschlusses des Bezirksamtes, die Bäume zu fällen, wohl nichts mehr im Wege.

Bis Mitte November haben die Eschen jedoch noch eine Galgenfrist, wie Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) versicherte. Dann wird in der BVV-Sitzung über einen Einwohnerantrag entschieden, der von dem Verein Pro Kiez Bötzowviertel eingebracht wurde. Doch vermutlich steht der Tod der Bäume, die im Sommer Schatten am Gehweg spenden, schon längst fest. Und eine weitere Bodenfläche wird versiegelt.

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel -Newsletter für Pankow.

