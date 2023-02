Panzerwrack steht vor russischer Botschaft Protestaktion gegen Ukrainekrieg in der Mitte von Berlin

Das Panzerwrack, mit dem in Berlin an den Jahrestag des russischen Angriffs gegen die Ukraine erinnert werden soll, ist am frühen Freitagmorgen in der Hauptstadt angekommen. Das Panzerwrack vom Typ T-72 soll für einige Tage vor der russischen Botschaft am Boulevard Unter den Linden als Mahnmal gegen den Krieg dienen.

Der Plan, den zerstörten Panzer in Berlin als Mahnmal aufzustellen, hat eine lange Vorgeschichte. Nachdem der Berliner Bezirk Mitte eine Genehmigung zunächst abgelehnt hatte, setzten die Initiatoren Wieland Giebel und Enno Lenze vom Museum „Berlin Story Bunker“ ihr Projekt per Gericht durch.

Um die Panzer-Aktion gab es Streit vor Gericht

Die für die Ausstellung benötigte straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung hatte der Bezirk den Antragstellern zunächst mit der Begründung versagt, die Aktion berühre „die außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik“ und das Erscheinungsbild der Straße Unter den Linden werde „erheblich beeinträchtigt“.

Das Panzerwrack kam am frühen Morgen an. © dpa/Julius-Christian Schreiner

Nachdem Lenze vor das Verwaltungsgericht zog, verdonnerte dieses den Bezirk Mitte dazu, den Antrag zu genehmigen. Die vom Bezirk aufgeführten Gründe, warum der Antrag abgelehnt wurde, hätten keinen straßenverkehrsrechtlichen Bezug.

Laut den Initiatoren wurde der russische Panzer vom Typ T-72 aus dem Jahr 1985 in den Anfangstagen des Krieges nahe der Hauptstadt Kiew durch eine ukrainische Panzerabwehrmine zerstört. „Wir wollen den Terroristen ihren Schrott wieder vor die Tür stellen“, kommentierten die Initiatoren die Aktion auf ihrer Website.

Der Panzer wird in den kommenden Tagen weiter auf dem Anhänger stehen, auf dem er nach Berlin transportiert wurde. Die Aufstellung eines Krans, der das Wrack herunterheben sollte, erwies sich als unmöglich. Unter anderem verläuft ein Tunnel unter dem Gelände. (dpa/Tsp)

