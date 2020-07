Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhaus trifft sich in der Sommerpause nicht zu einer Sondersitzung, um über die jüngsten Vorkommnisse in der Rigaer Straße zu sprechen. Parlamentspräsident Ralf Wieland lehnte einen entsprechenden Antrag von CDU und FDP am Mittwoch ab. Wieland habe keine Dringlichkeit gesehen, sagte eine Sprecherin der Parlamentsverwaltung.

Die Opposition wollte bei der Sitzung am 5. August Angriffe mutmaßlicher Linksextremisten auf den Hausverwalter der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain und auf den Rechtsanwalt des Hauseigentümers thematisieren. Dabei sollte es auch um das Agieren der Polizei gehen.

Dem Eigentümer und seinen Mitarbeitern sei trotz zu erwartender Gewalt Polizeischutz verwehrt worden, Polizisten hätten erst eingreifen dürfen, als es zu spät gewesen sei, hatte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger moniert. Diese Zustände seien untragbar. Vor den Zwischenfällen Mitte Juli hatte die Polizei Räume in dem linksautonomen Wohnprojekt durchsucht.

Die parlamentarische Sommerpause endet am 10. August, die nächste reguläre Sitzung des Innenausschusses ist am 17. August geplant. Allerdings kann dieser nach Ablauf der Sommerpause auch früher einberufen werden. Dazu bedarf es dann auch keiner Entscheidung des Parlamentspräsidenten. Dieser kommt nur ins Spiel, wenn es um Ausschusssitzungen in den Parlamentsferien geht, in denen viele Abgeordnete nicht da sind und extra anreisen müssten.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Dregger erklärte zur Entscheidung Wielands, aus seiner Sicht wäre eine Sondersitzung des Innenausschusses notwendig gewesen. Die CDU werde aber auch so dafür sorgen, dass das Parlament über die „menschenverachtenden Übergriffe und Bedrohungen durch linke Gewalttäter“ redet. „Wir halten selbstverständlich an unserer Forderung einer Anhörung Betroffener aus der Rigaer Straße fest“, so Dregger. „Offensichtlich hat die Koalition große Angst vor unserer Aufklärung. Unser Aufklärungs- und Transparenzwille ist ungebrochen.“

Mehr zum Thema Linksextremistisches Hausprojekt Opposition will Sondersitzung zur Lage in der Rigaer 94

In der Rigaer Straße und Umgebung werden immer wieder Polizisten mit Steinen, Flaschen und Farbbeuteln angegriffen und Autos beschädigt. Zuletzt gab es auch Drohungen gegen Anwohner, die nicht dem Weltbild der Autonomen entsprechen. (dpa)