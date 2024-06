Parteien Robert Crumbach soll BSW in den Brandenburger Landtag führen

Robert Crumbach soll die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in den Landtag führen. Der Landesvorsitzende werde für die Aufstellungsversammlung am kommenden Samstag vom Landesvorstand als Spitzenkandidat vorgeschlagen, erklärte ein Sprecher der Partei auf Anfrage. Crumbach arbeitet als Arbeitsrichter in Brandenburg. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“-Zeitung berichtet.

Auf den weiteren Plätzen des Vorschlags folgen nach Angaben der Partei Jouleen Gruhn auf Platz Zwei und der frühere Linken-Politiker Stefan Roth auf Platz Drei.

Bei der Europawahl hatte das BSW in Brandenburg mit 13,8 Prozent laut Crumbache ein „grandioses“ Ergebnis erzielt. Crumbach nannte als Ziel für die Landtagswahl, unter anderem mehr gegen den Lehrermangel zu tun. Nötig seien kurzfristige „Notlösungen“ wie den Einsatz von Lehrern, die nur für ein Fach ausgebildet seien, und mittelfristig ein Konzept zur Personalentwicklung, sagte er vor Kurzem dem „Nordkurier“. Das BSW wolle die Ausbildung attraktiver machen und den Verfassungstreuecheck für Beamte wieder abschaffen.

Die neue Partei muss bis zur Landtagswahl am 22. September noch die Landesliste final aufstellen und ein Parteiprogramm beschließen. Die Liste reicht das BSW beim Landeswahlleiter ein - erst dann kann das Bündnis die Unterschriften sammeln, um bei der Landtagswahl antreten zu können. Dafür sind 2000 Unterschriften nötig.

Das BSW unter der früheren Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht hatte sich bundesweit im Januar gegründet. Im Mai wurde ein Landesverband gegründet. Die Partei will den Wählern zur Landtagswahl eine Alternative zu den Ampel-Parteien und zu CDU und AfD bieten.

