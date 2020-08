Der Parteitag der Linken im Hotel Estrel startet mit einer Rede von Verdi-Mitarbeitern der Charité CFM Facility Management GmbH. Die Mitarbeiter der Tochtergesellschaft der Charité streiken seit einer Woche. Sie fordern einen Tarifvertrag in Angleichung des geltenden Tarifvertrags für Charité-Mitarbeiter.

„Wir wollen würdige Arbeitsbedingungen bei der CFM“, forderten Verdi-Mitglieder am Samstag im Estrel. Der Parteitag der Linken ist der erste Berliner Parteitag, der nicht virtuell, sondern reell stattfindet mit einem umfassenden Hygienekonzept und viel Platz zwischen den Sitzreihen und Plätzen. Es werden rund 180 Delegierte erwartet. Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer wird zum Auftakt der Generaldebatte gegen 10.45 Uhr eine Rede halten.

Bevor Lederer das Wort übernimmt, wandte sich Parteichefin Katina Schubert an die Genossen. Corona verschärfe die strukturelle Ungleichheit. Berlin als Dienstleistungsmetrolopole sei von der Pandemie besonders hart betroffen. „Die Zahl der Erwerbslosen und Hartz-IV-Beziehenden steigt ständig.“

Mit Milliardenprogrammen hätten Bund und Länder auf die Krise reagiert. Schubert betonte, dass der Senat „sehr schnell“ reagiert habe und mehr tue als die Bundesregierung. Sie nannte die Soforthilfen im Kulturbereich. Die Krise werde zu „massiven Verteilungskämpfen“ führen zu Lasten derjenigen, die auf den Sozialstaat angewiesen seien. Die Schuldenbremse sei ein „Krisenbeschleuniger, wenn sie gilt“.

Die Linke müsse „jede Chance nutzen, um die Schuldenbremse und das neoliberale Dogma vom zurückhaltenden Staat endgültig zu brechen“. Die Linke müsse für einen neuen „Green new deal“ kämpfen, der die Klima- und die Beschäftigungskrise in den Fokus nimmt, Produktionsweisen klimagerecht umstellt und die Arbeitszeiten mit Lohnausgleich verkürzt.

Linke fordert Mietendeckel für Gewerbe

Schubert bedankte sich bei Ex-Senator Harald Wolf und den früheren Fraktionschefs Udo Wolf und Carola Bluhm für ihre jahrelange Arbeit. Dafür erhielten sie langen Applaus. Der Rücktritt von Katrin Lompscher habe die Linke „kalt erwischt“. Sie sei sich aber sicher, dass Lompscher der Partei weiter „mit Rat und Tat zur Seite steht“. Sie dankte Sebastian Scheel, dass er als Nachfolger „den großen Schritt“ gewagt habe.

Wohnungs- und Mietenpolitik ist das Schlüsselthema für die Berliner Linke. Die Wohnungsunternehmen seien der „Schlüssel für eine sozial gerechte und klimafreundliche Wohn- und Mietenpolitik“, sagte Schubert. Und „es ist gut und wichtig, dass das Volksbegehren Deutsche Wohnen & Co enteignen jetzt endlich weitergehen kann“, betonte Schubert. Anfang 2021 solle es „endlich weitergehen“ mit dem Sammeln von Unterschriften.

Um die Verdrängungsprozesse in der Stadt einzudämmen, brauche Berlin auch einen Mietendeckel für Gewerbe. Sollte die aktuelle Bundesratsinitiative des Landes keinen Erfolg haben, müsse man „kreativ nach Lösungen suchen“.

Schubert fordert erneut Untersuchungsausschuss zu rechtem Terror

Schubert ging erneut auf die Absichtserklärung ein zwischen der Signa-Gruppe für die Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser und dem Land Berlin ein. Zwar seien vier der sechs Filialen vorerst gerettet worden. Aber der Preis dafür „kann sehr hoch werden“. Schubert bezeichnete schon im Vorfeld das Agieren von Signa mit „Erpressungsstrategien“ gegenüber dem Land.

Auf dem Parteitag sagte sie, die Politik müsse sich aus dieser „strukturellen Erpressbarkeit“ befreien. Die Bezirke und Anwohner müssten direkt in die Pläne für die Umstrukturierung der Standorte einbezogen werden. Sie ging auf den rechten Terror und die Anschläge gegen Bürger und Politiker ein und forderte erneut einen Untersuchungsausschuss in Berlin, um mögliche rechtsextreme Netzwerke in den Sicherheitsbehörden aufzudecken.

Das Superwahljahr 2021 werde für die Linke entscheidend. „Nur wenn wir stark sind, können wir genug Druck für einen Politikwechsel auf der Bundesebene entfalten.“ Sie sprach sich für eine Landesliste der Linken für Berlin aus, über die der Parteitag am Sonnabend noch abstimmen wird. Die Linke wird wohl die Aufstellung von Landeslisten beibehalten.

