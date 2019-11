Zu Beginn des „Parteitags der Berliner Linken hat Landes-Chefin Katina Schubert den Entwurf des geplanten Mietendeckels gelobt. „Wir müssen den Menschen das Vertrauen zurückgeben, dass Politik gestalten kann“, erklärte Schubert und lobte Vertreter von Mieter-Initiativen quer durch die Stadt, „ohne deren Druck das nie möglich gewesen wäre“. Schubert erklärte, es sei höchste Zeit, „dass wir dem Mietenwahnsinn ein Ende setzen“ und verteidigte den Mietendeckel als Schritt, direkt in die Gewinnerwartungen von Vermietern einzugreifen und der „Profitschneiderei von Unternehmen wie Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius“ etwas entgegenzusetzen. Sie räumte allerdings ein, mit dem Gesetz betrete das Land „juristisches Neuland“.

Harald Wolf, ehemaliger Wirtschaftssenator Berlins und Bundesschatzmeister der Linken, lobte ebenfalls den Einsatz der Genossen für den Mietendeckel. Ihnen sei es gelungen, die „Eigentumsfrage von einer theoretischen Frage zu einer realpolitischen Diskussion“ gemacht zu haben. Wolf, der als Grußredner des Parteivorstands angekündigt worden war, erklärte: „Die gesamte Bundespartei steht in dieser Frage solidarisch an der Seite des Berliner Landesverbandes.“

S-Bahn soll in Landeshand

Mit Blick auf die vorgesehene Ausschreibung von Teilnetzen der Berliner S-Bahn forderte Schubert, ein „brutaler Unterbietungswettbewerb auf Kosten von Fahrgästen und Beschäftigten“ müsse verhindert werden. Auch wenn sich die Linke in den Verhandlungen gegen die Koalitionspartner von SPD und Grünen nicht hatte durchsetzen können, lobte Schubert die vorgesehene Beschaffung neuer S-Bahn-Waggons durch das Land Berlin als „ersten Schritt in Richtung Kommunalisierung“. Diese müsse Schritt für Schritt erreicht werden, um die Deutsche Bahn-Tochter S-Bahn-Berlin schließlich vollständig in Landeshand zu bekommen.

Der in Adlershof stattfindende Landesparteitag der Linken steht unter dem Motto „Wem gehört die Stadt“. Linken-Chefin Katina Schubert hatte im Vorfeld erklärt: „Wir wollen die Stadt Stück für Stück in die Hand der Berliner legen.“

Diskussion um Vermieterverband BBU

Dominierende Themen ist die Wohnungs- und Mietenpolitik, die geplante Ausschreibung großer Teile des Berliner S-Bahn-Netzes sowie der Umgang mit dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Bereits im Vorfeld des Parteitags hatten Anträge der Linkspartei, den BBU entweder durch die Herauslösung der landeseigenen Unternehmen oder den Ausschluss „profitorientierter Wohnungsunternehmen“ wie der Deutsche Wohnen, Diskussionen verursacht. Heiko Kretschmer, Vorsitzender der BBU-nahen Initiative „Neue Wege für Berlin“, warf der Partei daraufhin vor, die im Grundgesetz verbriefte Koalitionsfreiheit anzugreifen. Kretschmer erklärte: „So handeln nur Diktatoren und solche, die es werden wollen.“

Ebenfalls kontrovers: Die Haltung der Linkspartei zur durch die Koalitionspartner von SPD und Grünen vorgesehenen Ausschreibung von Teilen des S-Bahn-Netzes. Während der Senat zuletzt Eckpunkte für die Ausschreibung von Stadt- sowie Nord-Süd-Bahn verabschiedet und vorgestellt hatte, fordert ein Dringlichkeitsantrag des früheren Wirtschaftssenators Harald Wolf, die „Zerschlagung der S-Bahn“ zu verhindern. Stattdessen wirbt Wolf für eine Bundesratsinitiative, um künftig Verkehrsleistungen direkt vergeben zu können.