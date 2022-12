Passanten greifen ein 72-Jähriger in Berlin-Mitte ausgeraubt und schwer verletzt

Ein 72-Jähriger ist am Montagabend in Berlin-Mitte ausgeraubt und schwer verletzt worden. Eine Zeugin habe auf der Soldiner Straße in Gesundbrunnen gegen 22.20 Uhr einen Mann bemerkt, der auf einem am Boden liegenden Senioren hockte und ihm mehrfach ins Gesicht schlug, teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Durch laute Rufe sei es der Frau und einem weiteren Zeugen gelungen, den Angreifer zu vertreiben. Der Unbekannte habe noch das Handy sowie die Tasche des 72-Jährigen an sich genommen und sei dann in Richtung Provinzstraße geflohen, hieß es.

Der Senior erlitt den Angaben nach „erhebliche“ Verletzungen im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Trotz Polizeifahndung in der Umgebung konnte der Täter unerkannt fliehen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (Tsp)

