Vertreter:innen der Berliner Clubszene haben einen Wegfall der Abstands- und Maskenpflicht bei Partys in Innenräumen gefordert. "Indoor-Tanzveranstaltungen kommen in Berlin nach Ansicht der Clubcommission nur ohne Abstand und ohne Maskenpflicht in Frage", hieß es von dem Gremium. Partys in Innenräumen von Clubs sind nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts von vergangenem Freitag wieder erlaubt. Andere Bundesländer testen Feiern ohne Masken bereits.

Ungeimpfte von diesen Feiern auszuschließen, lehnt die Clubcommission ab. Das Urteil des Verwaltungsgerichts schließe "Menschen aus, die nicht geimpft sind bzw. nicht geimpft werden können". Damit wandte sich das Gremium gegen den Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters, Michael Müller (SPD). Dieser hatte angeregt, nur noch Geimpfte und Genesene für Veranstaltungen in Innenräumen zuzulassen – die sogenannte 2G-Regel.

Aus Sicht der Commission sind sichere Veranstaltungen in Innenräumen selbst bei hohen Inzidenzen möglich. Das habe eine Studie in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und unter Begleitung der Charité Anfang August gezeigt.

Dabei wurden 2100 Teilnehmer:innen vor einer Indoor-Party PCR-getestet. Sieben Corona-Infektionen seien vor dem Beginn der Veranstaltung identifiziert worden, teilte die Clubcommission mit. Nach der Tanzveranstaltung wurden die Teilnehmer:innen erneut getestet. Alle Nachtestungen waren negativ. 82 Prozent der Gäste waren den Angaben zufolge bereits vollständig geimpft.

Für die Berliner Clubs schlug die Clubcommission daher vor, bei hohem Infektionsgeschehen PCR-Tests für alle Gäste verpflichtend zu machen. Dazu könnte für 15 Euro ein "Clubcommission PCR Test" angeboten werden, der innerhalb von vier Stunden ein Ergebnis liefert. Absprachen mit Berliner PCR-Laboren wären dafür noch notwendig.

Clubcommission: Kostenlose PCR-Tests für Geimpfte

Für Besucher:innen mit vollem Impfschutz sollten die PCR-Tests kostenlos sein, forderte die Commission. Das negative PCR-Testergebnis könnte dann auch für andere kulturelle Aktivitäten, sowie Bar - und Restaurantbesuche genutzt werden.

Bei niedrigem Infektionsgeschehen braucht es aus Sicht des Gremiums keine verpflichtenden PCR-Tests für alle Besucher:innen. PCR-Tests wären nur bei Ungeimpften immer die Einlassvoraussetzung. Die Masken- und Abstandspflicht sollte aus Sicht der Clubcommission sowohl bei niedrigen als auch hohen Inzidenzen entfallen.

Dass Tanzveranstaltungen drinnen wieder erlaubt sind, begrüßte die Commission grundsätzlich. "Allerdings besteht durch das Urteil auch das Risiko, dass bei den zu erwartenden steigenden Infektionszahlen im Herbst die Regelungen verschärft werden und damit die notwendige Planbarkeit für Veranstalter:innen weiterhin nicht gegeben sind."