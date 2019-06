Viele Berliner und Berlin-Besucher lieben ihn, andere meiden ihn schon immer. Ganz sicher ist aber: Der Karneval der Kulturen ist Kult. Und findet an diesem langen Pfingstwochenende zum 24. Mal statt. Dann wird Kreuzberg noch bunter, noch lauter, noch multikultureller, noch Caipirinha-beseelter.

Von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 19 Uhr, geht das Programm, das sich vor allem im „Global Village“ rund um den Blücherplatz abspielt: mit Musik, Street Food und einem Ökobereich, in dem sich Berlins Umweltschutz-Vereine vorstellen. Höhepunkt ist der Straßenumzug, der am Sonntag um 12.30 Uhr an der Ecke Yorckstraße/Großbeerenstraße startet und mit vielen Stopps gegen 21 Uhr am Hermannplatz endet.

Die Wetteraussichten für das größte Straßenfest Berlins könnten kaum besser sein: Am gesamten Pfingstwochenende werden Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad erwartet, dazu ein Sonne- Wolken-Mix. Für Familien gibt es den Kinder-Kostümumzug: Der startet am Sonnabend um 13.30 Uhr vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park, wo ab 15 Uhr, ein großes Spielefest startet.

Jazz im Bürgerpark Pankow

Weniger schrill geht es im beschaulichen Bürgerpark in Pankow zu: beim Festival „Jazz im Park“, das Sonnabend, Sonntag und Montag ab 12.30 Uhr stattfindet. Das hat neben vielen Konzerten – von Dixieland über Soul und Blues bis hin zum Rock – auch für Kinder einiges zu bieten: zum Beispiel Karussell, Kindereisenbahn und Wasserbälle. Und für die Großen einen Kunstmarkt, Ausstellungen und eine Kunst-Auktion.

Die bekanntesten Musiker treten abends auf: in diesem Jahr Andrej Hermlin & SDO, die Zöllner Bigband und die Modern Soul Band Berlin.

Tacos und Tequila am Schleusenufer

Wer mexikanisches Essen liebt oder es endlich mal probieren möchte, ist am Sonnabend, 12 bis 21 Uhr, im „Birgit & Bier“ am Schleusenufer 3 richtig. Beim Taco Street Kitchen Festival gibt es – wie der Name schon sagt – Tacos, aber auch: Empanadas, Burritos, Pisco, Ceviche, Guacamole, Quesadillas , Tequila, Nachos, Mole Poblano, Tajadas– und, gegen den Durst: Margaritas. Was das alles ist? Finden Sie es heraus.

Bienen basteln

Oder darf es ein bisschen Wissenschaft sein? Kreuzberg kann dieses Wochenende nämlich nicht nur Karneval. Im Science Center Spectrum auf dem Gelände des Technikmuseums werden am Pfingstsonnabend „Schwirrbienen“ gebastelt, im gleichnamigen Workshop „Schwirrbiene & Co“.

Mehr zum Thema Straßenfest und Umzug in Kreuzberg Die wichtigsten Infos zum Karneval der Kulturen

Die selbst hergestellten Klangerzeuger darf man nach Zusammenbau und farblicher Gestaltung auch mit nach Hause nehmen. Also nicht wundern, wenn es in der Stadt noch mehr summt und brummt als sonst. Der Workshop dauert nur 15 Minuten und findet in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr und dann nochmal von 14 bis17 Uhr im Workshopraum des Science Center Spectrum (Möckernstraße 26) statt. Ab 15 Uhr haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler freien Eintritt.