Eine der neuen Corona-Mutationen könnte deutlich stärker in Berlin verbreitet sein, als bislang angenommen. Nach Tagesspiegel-Informationen wurde die als britische Variante bezeichnete Sars-Cov-2-Mutation B117 in mehreren Corona-Proben gefunden. Diese waren am 8. Januar in einer Klinik entnommen wurden. Es spräche viel dafür, so Fachleute, dass sich diese Patienten schon Tage zuvor mit B117 infiziert haben - und zwar in der Region, nicht auf Reisen.

Aus Ärztekreisen hieß es, es handele sich um drei Berliner, die in den vergangenen Monaten nicht verreist gewesen sein sollen. Die Betroffenen sind demnach in einer Klinik behandelte Pflegebedürftige. Vielleicht haben sich die drei Patienten sogar dort angesteckt, auch wenn dies, hieß es auch Fachkreisen, noch nicht feststehe.

Wie der Tagesspiegel erfuhr, wurde die Station für neue Patienten gesperrt und das zuständige Gesundheitsamt informiert. Immer wieder infizieren sich Patienten in Kliniken mit Keimen - wobei auch gilt, dass in vielen Fällen nicht klar ist, ob Kranke sich nicht schon (kurz) zuvor angesteckt haben.

Am 8. Januar war bekannt geworden, dass ein zu Weihnachten aus Großbritannien eingereister Mann mit dieser Virus-Mutation infiziert war; er hatte auch seine Familie angesteckt - die ersten Fälle in Berlin.

Merkel begründete Lockdown-Verlängerung auch mit B117

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Verlängerung des Lockdowns auch mit der Gefahr durch das mutierte Coronavirus begründet. Die Variante hat in Großbritannien und Irland zu einem massiven Anstieg der Neuansteckungen geführt.

In Berlin werden Coronavirus-Proben im "Labor Berlin" am Weddinger Charité-Campus auf B117 untersucht. Das Universitätskrankenhaus betreibt das Labor zusammen mit den Vivantes-Kliniken. Diese ebenfalls landeseigenen Krankenhäuser versorgen in Berlin die meisten Covid-19-Patienten. Auch die drei Proben, in denen die Mutation entdeckt wurde, waren in dem Labor untersucht worden.

B117 ist offenbar deutlich ansteckender

Seit die Variante B117 im Herbst erstmals in England entdeckt worden, legen vorläufige Studien nahe, dass das mutierte Virus deutlich ansteckender als die bisher bekannte Corona-Variante ist. Noch allerdings warten Forscher auf mehr Daten.

Wie berichtet wollen Berliner Virologen ermitteln, wie verbreitet Corona-Mutationen sind. Dazu werden seit vergangener Woche positive Sars-Cov-2-Proben auf Spuren der englischen und der südafrikanischen Variante getestet. Man wolle "einen fortlaufenden Überblick über das Vorkommen von Mutationen" erhalten, teilte die Charité damals mit. So soll im "Labor Berlin" ermittelt werden, wie groß der Anteil der Mutationen an den Neuinfektionen in Berlin ist. In einzelnen, begründeten Verdachtsfällen werden auch Alt-Proben auf die Mutationen getestet.

Zugleich arbeitet das Institut für Virologie der Charité in Berlin-Mitte als sogenanntes Konsiliarlabor im Auftrag des Robert-Koch-Instituts (RKI): Die Mediziner untersuchen dort Proben auf Mutationen, die aus kleineren Kliniken aus dem Bundesgebiet zugeschickt werden.