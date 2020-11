Bei dem Corona-Ausbruch in einem Lichtenberger Pflegeheim sind einer Sprecherin der Betreiberfirma Kursana zufolge zwölf Bewohner verstorben. Elf davon seien im Krankenhaus gestorben, wohin sie mit Symptomen überwiesen worden seien. Eine Quelle des Tagesspiegels spricht sogar von "zwischen zehn und 20 Toten".

Der erste bestätigte Coronafall war nach Tagesspiegel-Informationen bereits am 8. Oktober aufgetreten. Fast vier Wochen später lagen Testergebnisse für die gesamte Einrichtung vor. Wie eine Kursana-Sprecherin mitteilte, sind aktuell 27 Patienten und 17 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet.

Nach Tagesspiegel-Informationen habe sich die Heimleitung gegen eine Teilevakuierung gewehrt, das Bezirksamt Lichtenberg war mit Anwälten vor Ort. Zudem soll der Pflegeschlüssel in dem Heim nicht eingehalten worden sein. Dussmann wollte sich zu diesen Vorwürfen zunächst nicht äußern oder Fragen beantworten.

Nach Darstellung einer in der Vorwoche in dem Heim anwesenden Notärztin waren die Bewohnerinnen und Bewohner unzureichend mit FFP-II Schutzmasken ausgestattet, außerdem sollen Angehörige der Bundeswehr vor Ort gewesen sein, mutmaßlich im Zuge der Amtshilfe für das Gesundheitsamt.

Telefonschalte am Samstagnachmittag

Aus Anlass des Falls soll es am Samstagnachmittag eine Telefonschalte zwischen den Hausspitzen von Senatsverwaltung für Gesundheit sowie Bezirksamt Lichtenberg geben. Ein Sprecher von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sprach mit Blick auf die Berichte aus dem Lichtenberger Pflegeheim von "fürchterlichen Nachrichten", die "bestürzt" machen würden. Im Zuge der Schalte werde ein mündlicher Bericht der Bezirksspitze zum Geschehen vor Ort erwartet, hieß es weiter.

Mit Blick auf die vorliegenden Fakten zum Ausbruch in dem Lichtenberger Pflegeheim sprach einer Experte davon, dass Informationen zum Infektionsgeschehen in dem Heim seitens des Betreibers möglicherweise nicht weitergegeben wurden und der Fall deshalb eskalierte. Von einem "Vertuschungsmechanismus" innerhalb des Trägers war die Rede.

Der Ausbruch war am Freitag bekannt geworden. Laut Bezirksamt hat der Amtsarzt eine Teilevakuierung beschlossen. Für die Betroffenen seien bisher 46 Plätze in anderen Einrichtungen gefunden worden, hieß es. Darunter seien Krankenhäuser, aber auch Notstationen für Pflege.

Am Freitag wurden zunächst 16 Personen in andere Einrichtungen oder ins Krankenhaus gebracht. Viele von ihnen sind nach Tagesspiegel-Informationen über 90 Jahre alt, ihr Zustand sei mitunter sehr schlecht. Andere Bewohner wurden im Gebäude isoliert. Weitere Verlegungen am Samstag sind möglich, hieß es.

Infektionen im Bezirksamt

Durch Nachfragen zum Pflegeheim beim Bezirk zeigte sich, dass auch das Bezirksamt selbst von einem Infektionsgeschehen betroffen ist. Nach Tagesspiegel-Informationen wurde der Sprecher des Bezirksamts, Prokop Bowtromiuk, positiv auf Corona getestet, soll aber dennoch am Freitag im Rathaus gewesen sein.

"Ich habe mich in Isolation begeben und davor meinen Rechner geholt, um die Arbeitsfähigkeit der Pressestelle aufrecht erhalten zu können", sagte Bowtromiuk am Sonnabend dem Tagesspiegel, ohne eine mögliche Infektion zu bestätigen. Er habe am Freitag keinen Kontakt zu anderen Mitarbeitern des Bezirksamtes gehabt.

BVV am vergangenen Donnerstag abgesagt

Die Bezirksverordnetenversammlung am vergangenen Donnerstag war bereits abgesagt worden, bestätigte Bowtromiuk. "Darauf haben sich Ältestenrat und Vorsteher wegen des dynamischen Infektionsgeschehens verständigt." Zahlen nannte er nicht.

Alle Mitarbeiter des Bezirksamts mussten sich nach Tagesspiegel-Informationen auf das Virus testen lassen, nachdem offenbar auch Stadtrat Martin Schaefer (CDU) mit einem Schnelltest positiv getestet wurde.

Offenbar auf Pressesprecher und Stadtrat positiv getestet

Schaefer ist eigentlich Stadtrat für Schule, Sport, Öffentliche Ordnung, Umwelt und Verkehr - er vertritt aber schon länger die erkrankte Gesundheitsstadträtin Katrin Framke (Linke, parteilos).

Schaefer befindet sich derzeit in Quarantäne. Eine Tagesspiegel-Anfrage blieb zunächst unbeantwortet, Schaefer verwies auf Pressesprecher Bowtromiuk - der wollte sich aus Datenschutz-Gründen nicht zu einzelnen Infizierten äußern.

Patientenschützer Brysch kritisiert Versäumnisse der Politik

Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, kritisierte, dass die Politik hilfsbedürftige Menschen und ihre Pfleger in den Heimen allein lasse. „Es sind auch Pflegekräfte und Mediziner, die das Virus über die Hintertür in die Einrichtungen einbringen“, sagte Brysch dem Tagesspiegel. Tägliche Schnelltests vor jedem Schichtbeginn wären hier ein probates Mittel, zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten rasch zu unterscheiden, sagte er. Doch solche Schnelltests stünden kaum zur Verfügung, Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nur 20 Tests im Monat pro Bewohner für alle Mitarbeiter, Besucher und Pflegebedürftigen bereitstellen lasse, so Brysch.

Sanitäter schieben in einem Seniorendomizil in Lichtenberg eine Tragbahre. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Eine Trennung der Betroffenen zwischen infiziert, nicht infiziert und dem Status „zur Zeit noch unbekannt“ sei im Zuge des Infektionsschutzes und der Kontaktdokumentation ebenso wichtig, erläuterte er. Sollte das Virus dann dennoch im Heim sein, müssten mobile Taskforces bei der Pflege mit anpacken. „All das ist jetzt im neunten Monat der Pandemie bekannt. Es ist Bund und Ländern kaum zu verzeihen, dass davon zu wenig vor Ort verfügbar ist“, kritisierte Brysch. Es sei die Aufgabe von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder, daran bei ihren Beratungen am kommenden Montag schnell etwas zu ändern.

„Wer geglaubt hat, die Szenen des Frühjahrs in der Altenpflege werden sich nicht wiederholen, der irrt gewaltig“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz weiter. Hohe Infektionszahlen führten unweigerlich zu schweren Infektionsverläufen und Todesraten bei Pflegebedürftigen. „Doch weiterhin beschäftigt sich die Politik vornehmlich mit der Situation in den Krankenhäusern“, kritisierte er. Brysch wies darauf hin, dass 6000 Menschen und damit die Hälfte der Covid-19-Toten in Heimen gelebt hätten. „Und weitere tausende Pflegebedürftige, die daheim lebten, kommen noch hinzu“, fügte er hinzu. (mit dpa)