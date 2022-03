An diesem Dienstag ist es soweit: Tesla will mit einem "Delivery Day" nicht nur die Werkseröffnung feiern, sondern auch schon die ersten Fahrzeuge aus brandenburgischer Produktion an Kunden ausliefern.

Tesla-Gründer Musk will sie persönlich übergeben. Zur Einweihung der "Gigafactory" in Grünheide in Brandenburg werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet. Unterdessen schloss die Gewerkschaft IG Metall Frieden mit Tesla und Elon Musk.

Zu den 30 Kunden, die ihre Teslas am Dienstag in der neuen Fabrik in Grünheide abholen dürfen, gehört auch Jörn Minnebusch. Der Selbstständige ist mit seiner Familie bereits am Vortag aus Oberhausen angereist. „Wir sind glücklich, zu den ersten 30 zu gehören“, sagt der 52-Jährige. Bestellt habe er das Fahrzeug am 19. April 2019 – es hat nun etwas länger gedauert. „Das war ja klar“, sagt er, das sei auch kein Problem.

Jörg Minnebusch (Mitte) mit seinen Söhnen Mike (links) und Kevin (rechts). Foto: Thorsten Metzner

Man fahre bereits ein Model 3. Das Angebot, eines der Fahrzeuge zu nehmen, die Schanghai in Deutschland ausgeliefert werden, habe man abgelehnt. Die Version, die in Grünheide produziert werde – das Model Y –, „die hat einfach mehr Power“, sagt Minnebusch.

Er sei gespannt, Elon Musk kennenzulernen. Er sei ja „ein außergewöhnlicher Typ“. Minnebusch zeigt noch ein Foto der ersten Autos aus Grünheide, das am Morgen bereits auf Twitter kursiert, mit den Nummernschildern „Giga 01“, „Giga 02“, „Giga 03“ und so weiter.

Am Vormittag gab es für die künftigen Tesla-Besitzer und ihre Familien sowie akkreditierte Journalisten eine Führung durch die Fabrik. Gezeigt wurde das weitgehend automatische Werk mit Hunderten von Robotern. Insgesamt ist die Halle 327.000 Quadratmeter groß – eine Fläche von 31 Fußballfeldern. Die Eröffnung ist am Mittag geplant, um 12.45 Uhr wird Bundeskanzler Scholz erwartet.

Lobworte kamen am Dienstag auch von der Gewerkschaft IG Metall. Elon Musk war der Schrecken der Gewerkschaften in Deutschland, umstritten wegen der Arbeitsbedingungen bei Tesla in den USA, auch wegen seines Hire-and-Fire-Images, das er sich hart erarbeitet hat. Doch nun, zur Einweihung der "Gigafactory" in Grünheide in Brandenburg, meldete sich die IG Metall der Hauptstadtregion und Sachsen mit einem überraschenden, fast überschwänglichen Lob für den US-Elektroautobauer.

IG Metall gratuliert zur Werkseröffnung

"Zur Werkseröffnung gratuliere ich dem Unternehmen Tesla und seinem Gründer Elon Musk", erklärte Birgit Dietze, Bezirksleiterin für Berlin, Brandenburg und Sachsen, am Dienstag. "In Grünheide arbeiten die Beschäftigten als Pioniere der Elektromobilität in einem weltweit führenden Werk an der Antriebstechnik des 21. Jahrhunderts", schrieb Dietze.

"Wer auf einer Weltkarte die großen Automobilstandorte sucht, wird künftig auf den Ort Grünheide in Brandenburg stoßen. Mit der Eröffnung der Tesla-Fabrik stärkt Ostdeutschland seine internationale Vorreiterrolle bei der Elektromobilität", erklärte die Gewerkschafterin weiter.

Das VW-Werk in Zwickau sowie BMW und Porsche in Leipzig, Mercedes und Daimler in Berlin-Marienfelde und Ludwigsfelde, Accumotive in Kamenz und viele andere ständen für das erhebliche Potential der Region im weltweiten Wettbewerb um die Führungsposition beim Ausbau der klimaneutralen Mobilität, schrieb Dietze. Diese Innovationskraft und die hohe Produktivität seien eine "wichtige Voraussetzung für gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne in Deutschland".

Aktuell arbeiten im Werk bereits 3500 Mitarbeiter. 12.000 sollen es in der ersten Ausbaustufe werden. Schon jetzt ist Tesla unter den Top 5 der größten Industriearbeitgeber der Hauptstadtregion. Der US-Konzern will das Werk mittelfristig zum drittgrößten Automobilstandort in Deutschland ausbauen. Es ist Europas größte E-Autofabrik und die erste Tesla-Fabrik in Europa.