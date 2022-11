Pkw kollidiert mit Zweirad Person bei Unfall auf der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte schwer verletzt

In Berlin-Mitte ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigte, sind an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße Ecke Memhardstraße ein Pkw und eine Person auf einem Zweirad kollidiert. Bislang sei unklar, ob es sich bei dem Zweirad um ein Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug handelte.

Die Person auf dem Zweirad wurde den Angaben nach schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details zu dem Unfall nannte die Sprecherin am Morgen nicht.

Rund um den Unfallort kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Sperrungen und Staus. So wurde die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Unter den Linden auf Höhe des Alexanderplatzes zunächst gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte. Zwei Buslinien der BVG mussten umgeleitet werden. Inzwischen ist der Unfallort jedoch geräumt. (Tsp)

