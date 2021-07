Franziska Giffey, SPD-Spitzenkandidatin für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, hat die Fokussierung der Corona-Politik auf Inzidenzwerte kritisiert und eine Neuausrichtung gefordert.

„Die alleinige Orientierung an Inzidenzwerten kann nicht die Lösung sein“, sagte Giffey am Freitag in Berlin und sprach sich dafür aus, Kriterien wie Impfung, Testung oder Genesung von der Krankheit stärker zu gewichten. „Ich spreche dabei immer von den drei G: Gestet, Genesen, Geimpft“, sagte Giffey und forderte Perspektiven für Menschen und Wirtschaft.

„Die Kulturbranche, aber auch viele andere Bereiche warten auf Planungssicherheit“, sagte Giffey weiter und nannte als Beispiel die Messe Berlin, die Monate im Voraus entscheiden muss, ob Großveranstaltungen wie die Grüne Woche oder die Messe Fruit Logistica stattfinden können oder nicht.

Die aktuelle Fokussierung auf Inzidenzwerte lasse eine langfristige Planung nicht zu, weil die Entwicklung der Werte kaum vorhergesehen werden könne, monierte Giffey und forderte Perspektiven für den Fall, „dass das Virus nicht ganz verschwinden wird“.

Sind alternative Kriterien gefunden, „müssen Dinge wieder stattfinden dürfen“, sagte Giffey weiter und kritisierte die momentane „Unsicherheit für die Aktiven in der Stadt“.

Ebenfalls am Freitag hatte sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zur aktuellen Situation mit Blick auf Corona geäußert.

„Ich glaube, wir haben große Chancen, im Herbst gut durch diese schwierige Situation zu kommen, auch mit steigendem Delta-Virus, weil wir eben einen erheblichen Impffortschritt haben“, sagte Müller im ZDF-„Morgenmagazin“. Er schränkte ein: „Aber wir können uns nicht in Sicherheit wiegen.“ Sicherungen seien nötig - auch im Reiseverkehr. Man könne wieder viel ermöglichen, aber müsse weiter Regeln beachten. (mit dpa)