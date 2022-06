Das polnische Personalmanagement-Unternehmen Grupa Pracuj hat die Berliner Softwarefirma Softgarden gekauft, die eine Plattform für Bewerbungen betreibt. Nach eigenen Angaben gehört Softgarden zu den wichtigsten Anbietern auf dem deutschen Markt und beschäftigt 140 Menschen.

Die Softgarden-Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Rekrutierungen digital und datenschutzkonform zu verwalten. Durch "Multiposting" können Stellenanzeigen automatisiert auf vielen Jobbörsen gleichzeitig veröffentlicht werden. Außerdem können Bewertungen und Empfehlungen erstellt werden, für Arbeitgeber und Beschäftigte.

Das Start-up wurde 2005 von Dominik Faber und Stefan Schüffler gegründet. Inzwischen nutzen etwa 1700 Unternehmen seine Dienstleistungen, vor allem in Deutschland.

Bisher gehörte Softgarden zu 98,95 Prozent einer Gesellschaft, die von Investcorp kontrolliert wird, einem global agierenden Investmentverwalter mit Sitz in Bahrain.

Grupa Pracuj hat nun diesen Teil ebenso erworben wie 1,05 Prozent, die Unternehmensgründer Stefan Schüffler zuletzt hielt. Die Transaktion hat den Unternehmen zufolge einen Gesamtwert von etwa 118 Millionen Euro.

Softgarden soll unabhängig bleiben - und wachsen

Im Rahmen des Deals übernimmt Grupa Pracuj auch absence.io, eine spezielle Personalsoftware für kleine und mittlere Unternehmen zur Unterstützung des Abwesenheitsmanagements.

Nach dem Beitritt zur polnischen Gruppe soll Softgarden ein unabhängiges Unternehmen bleiben. An dem Geschäftsmodell, dem Produktportfolio und der Zusammenarbeit mit den Kund:innen werde sich nichts ändern, sagt Mathias Heese, der Geschäftsführer von Softgarden: "Mit Grupa Pracuj haben wir einen erfahrenen Partner gewonnen, der unser Geschäftsmodell sowie unsere Herausforderungen und Chancen bestens versteht. Indem wir unsere Erfahrungen austauschen und unser Wachstum durch Innovationen fortsetzen, haben wir ein gemeinsames Ziel: ein umfassendes Ökosystem von Lösungen aufzubauen, das sowohl Arbeitgeber als auch Bewerber auf den europäischen Märkten unterstützt."

Auf dem polnischen Markt setzt Grupa Pracuj bisher auf die eigene Software "eRecuiter". Das solle auch so bleiben, betont Geschäftsführer Rafal Nachyna. Softgarden werde in anderen Märkten wachsen. "Wir sehen ein sehr großes Wachstumspotenzial in der Kombination unserer Erfahrung mit dem Know-how von Softgarden. Es kann uns zahlreiche Vorteile bieten, sowohl in den bestehenden Märkten als auch in den neuen Regionen, in die Grupa Pracuj mit dieser Übernahme eintritt."

Grupa Pracuj bezeichnet sich selbst als die führende Technologieplattform im Personalbereich in Mittel- und Osteuropa. Im Jahr 2021 zählte sie durchschnittlich 8,3 Millionen Nutzer:innen pro Monat, davon 4,4 Millionen in Polen und 3,9 Millionen in der Ukraine. Seit Dezember 2021 ist der Konzern an der Warschauer Börse notiert. Im vergangenen Jahr lag der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) bei 257 Millionen Polnischen Złoty, was umgerechnet etwa 55 Millionen Euro entspricht.