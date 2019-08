In der Tamara-Danz-Straße an der East-Side-Mall in Friedrichshain hat der Aufbau sogenannter „Leit-Boys“ begonnen, genau 301 werden aufgestellt. "Bis freitag sicher fertig", twitterte der Friedrichshainer Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne). Die Barrieren sollen Autofahrer vom Falschparken abhalten und dafür sorgen, dass der Radweg auch tatsächlich für Radfahrer benutzbar ist.

Monatelang war der Radstreifen mit Autos zugeparkt. Die Straße führt zum Einkaufszentrum „East Side Mall“ an der Warschauer Straße. „Der Fahrradverkehr hier wird weiter zunehmen“, so Florian Schmidt, „spätestens wenn das Zalando-Hochhaus in der Nachbarschaft fertiggestellt ist.“

Leit-Boys stehen bereits in Schöneberg an der Ecke Kollonnenstraße/Hauptstraße, der Radweg in der Holzmarktstraße ist sogar mit Pollern geschützt. Die Chronik des Falschparkens in der Straße haben wir hier dokumentiert.

Die Sicherung des Radverkehrs an der East-Side-Mall ist Teil einer kleinen Verkehrswende weg vom Auto, die sich gerade in Friedrichshain-Kreuzberg vollzieht. Baustadtrat Schmidt sieht seinen Bezirk als Vorreiter und weiß, dass das Vorhaben Verkehrswende nicht ohne Konflikte vor allem mit Autofahrern ablaufen wird. Aber: „Es ist unausweichlich, dass sich die Flächenverteilung ändert“, also mehr Fläche für kollektiv genutzte Verkehrsmittel und Radfahrer entsteht.

Die Bezirksverordnetenversammlung hatte bereits im Februar beschlossen, in der Tamara-Danz-Straße konsequenter abzuschleppen. Florian Schmidt hatte damals auch die Errichtung von Leit-Boys binnen drei Wochen angekündigt. Getan hatte sich seitdem aber wenig. Stattdessen stand die Polizei in der Kritik, weil sie das Falschparken nicht konsequent ahndete und Autofahrern gegenüber sogar bestätigt haben soll, dass man auf dem Fahrradweg parken dürfe. Das löste den Protest von Fahrradaktivisten aus – und die Polizei lenkte ein.

Bewegung gibt es auch bei den Parklets in der "Begegnungszone" Bergmannstraße : Am 23. September soll der Rückbau beginnen. Zeitgleich werden die grünen Punkte entfernt, die zur Verkehrsberuhigung auf den Asphalt aufgetragen wurden. Momentan veranstaltet der Bezirk Bürgerwerkstätten zur umstrittenen Begegnungszone.

Die Ergebnisse werden ab 1. September als Freiluftgalerie in der Bergmannstraße ausgestellt und können dann online kommentiert werden. Eine Möglichkeit soll auch die „Nullvariante“ sein, bei der die Bergmannstraße wieder in den Zustand vor dem Modellprojekt zurückverwandelt wird. Am 20. September sollen einige Ideen aus den Werkstätten zum Ausprobieren aufgebaut werden. Für Florian Schmidt beginnt jetzt das „Herzstück“ der Bürgerbeteiligung.

Temporäre Spielstraße und Sperrungen zur Verkehrsberuhigung

Auch das Projekt Böckhstraße gehört zur kleinen Kreuzberger Verkehrswende. Zwischen Grimm- und Graefestraße wird die allererste temporäre Spielstraße Berlins in Betrieb genommen. Bis zum 30. September können Kinder jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr auf der Straße mit Kreide malen oder Fußball spielen, geschützt von Kunststoffschranken und Erwachsenen in Warnwesten, die darauf achten, dass auch wirklich kein Auto die spielenden Kinder gefährdet.

In der Woche ab dem 20. August werden außerdem im Wrangelkiez zwei Durchfahrten gesperrt, um den Autoverkehr zu verringern: Im Kreuzungsbereich der Wrangelstraße / Falckensteinstraße und an der Kreuzung zwischen Wrangelstraße und Cuvrystraße werden die reversiblen Sperren aufgestellt. Laut Bezirksamt wird die Effektivität der Maßnahme nach einem Jahr bewertet.

Plan der Sperrungsmaßnahmen im Wrangelkiez Foto: Helena Piontek

Für Bezirksstadtrat Florian Schmidt sind die Sperren, so teilt das Bezirksamt mit, „ein wichtiger Baustein für die Mobilitätswende in unserem Bezirk". Laut Schmidt soll die Verkehrsberuhigung zu mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer führen.