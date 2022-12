Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Spandau – Berlins heimliches Machtzentrum

Obwohl die Spree eigentlich länger ist als die Havel, gilt sie als deren Nebenfluss. Und dass das Rote Rathaus an der Spandauer Straße liegt, ist möglicherweise auch kein Zufall. Bei der Wiederholungswahl könnte klar werden: Spandau ist das heimliche politische Zentrum der Hauptstadt. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, die stellvertretende Regierende Bürgermeisterin Bettina Jarasch (Grüne) und der mächtigste Mann der SPD, Raed Saleh - sie alle haben ihren Wahlkreis in Spandau.

Das Team vom Tagesspiegel Checkpoint meldet sich mit einem Spandau-Spezial. Wie viel Landespolitik wird in Spandau gemacht? Warum wollen alle in Spandau regieren? Welche Themen bewegen die Spandauer:innen? Und warum sollte ein:e Berliner:in dorthin reisen? Zu Gast: Spandau-Experte Andre Görke als Co-Host. Außerdem mit dabei: Burkhard Kieker von Visit Berlin und Wahlkampfprotagonist:innen Raed Saleh (SPD), Kai Wegner (CDU) und Bettina Jarasch (Grüne). Jetzt hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

*aktivieren Sie hierfür den Button „externer Inhalt“

Kai Wegner (CDU) sagt im Podcast auf die Frage, was Spandau besonders macht: „Ich wohne da.“ Und im Ernst: „Spandau ist ein Außenbezirk mit vielen Problemen, weil die Politik die Außenbezirke in den letzten Jahren links liegen lassen hat.“ Als Außenbezirk ist Spandau auf eine gute Anbindung an den Rest der Stadt besonders angewiesen.

Dementsprechend könnte das Thema Mobilität eine zentrale Rolle im Wahlkampf einnehmen. Eine Chance für Bettina Jarasch (Grüne), die bei der Wiederholungswahl eher zufällig in Spandau antreten muss? Gefragt nach der Besonderheit Spandaus sagt die Verkehrssenatorin schon jetzt: „Spandau hat weniger Radwege als alle anderen Bezirke. Leider verweigern sich SPD und CDU seit Jahren der Mobilitätswende. Diese Wahl bietet eine echte Chance, dieses Weiter-so zu beenden.“

Und der dritte im Bunde? Raed Saleh (SPD) entpuppt sich im Podcast kurzerhand als Außenreporter und führt, anstatt die Fragen an ihn zu beantworten, eine Blitzumfrage unter den Spandauer:innen durch. Das passt zu seinem Image als berechnender Machtpolitiker. „Natürlich will ich Macht, weil Macht bedeutet, gestalten zu dürfen“, sagte er zuletzt im Tagesspiegel-Interview.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss & Jessica Gummersbach. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Letzte Woche ging’s um die Frage, wie sicher Berlins Weihnachtsmärkte sind

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Außerdem nach wie vor hörenswert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite