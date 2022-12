Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Wie sicher sind Berlins Weihnachtsmärkte?

Berlin ist wieder „Hauptstadt der Weihnachtsmärkte“ (Visit Berlin). Rund 90 gibt es bis Jahresende, vom kleinen Weihnachtsdorf in Rixdorf bis zum internationalen Weihnachtsrummel auf dem Alexanderplatz. Neben inflationären Glühweinpreisen und energiesparenden LED-Lichterketten steht weiterhin das Thema Sicherheit im Mittelpunkt.

Seit dem Attentat auf dem Breitscheidplatz 2016 haben die Sicherheitsbehörden ihren Fokus auf Weihnachtsmärkte intensiviert. Spätestens seit der Drohung eines Unbekannten, auf den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz rasen zu wollen, ist das Thema auch wieder bei den Besucher:innen der Weihnachtsmärkte präsent.

Team Checkpoint hat das Ganze zum Anlass genommen und im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ einen Blick auf die Sicherheitslage der Weihnachtsmärkte geworfen: Wie real ist die Gefahr eines Anschlags? Wie schützen Senat, Bezirke und Veranstalter Weihnachtsmarktbesucher:innen? Und warum stellt Berlins Behörden-Ping-Pong eine Gefahr da? Darüber sprechen Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt. Unter anderem mit Tagesspiegel-Sicherheitsexperte Frank Jansen, Weihnachtsmarktbetreiber Tommy Erbe und Berlins CDU-Chef Kai Wegner.

Den ganzen Podcast hören Sie hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Letzte Woche ging’s um das Senatsziel, Wohnungslosigkeit abzuschaffen:

Außerdem können Sie noch nachhören:

